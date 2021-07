Jocul de noroc preferat al femeilor: scurtă istorie

Dar cum a apărut popularul joc de noroc și cum a devenit atât de răspândit în toate colțurile lumii? Ei bine, se pare că, de aproape 500 de ani, Bingo este strâns legat de istoria Europei.Bingo este unul din cele mai vechi jocuri de noroc din lume, și unul din puținele care și-au păstrat în mare parte mecanica originală. Inițial, jocul de numea Lo Giuoco del Lotto d'Italia și a fost organizat de Loteria Națională Italiană în 1530, continuând într-o formă mai mult sau mai puțin neîntreruptă până ăn ziua de azi.Pe parcursul următoarelor două secole, jocul și-a croit drum prin lume sub diverse forme. Germanii îl foloseau ca pe un instrument educațional, ajutând elevii să învețe matematică, elitele intelectuale franceze îl vedeau ca pe un joc de lux, în timp ce America și Marea Britanie au dezvoltat simultan două variante cu mici diferențe, pe care le-au transformat într-un joc de noroc extrem de popular la nivel local. După ce l-a văzut jucat la o tarabă de carnaval în 1929, un faimos om de afaceri american de origine poloneză, Edwin Lowe , a popularizat jocul în școli și biserici.Conform „legendei”, Lowe se afla într-un târg de Crăciun când a văzut un grup mare de oameni formând o coadă la una dintre tarabe. Ajuns acolo, omul de afaceri a văzut că publicul stătea la coadă să joace un joc interesant pe care nu îl mai văzuse, care se juca cu niște cartoane și boabe de fasole. Prezentatorul striga niște numere, iar toți participanții se grăbeau să pună câte o boabă de fasole pe cartonul din fața lor.Din când în când, cineva striga Beano, iar jocul o lua de la capăt cu alți participanți. Lowe a rămas surprins de faptul că oamenii stăteau acolo cu orele ca să prindă o șansă la masă, prezentatorul fiind până la urmă nevoit să gonească participanții din fața tarabei ca să poată pleca acasă.Odată întors, Lowe i-a povestit seara pe care a avut-o soției sale, care l-a convins să cheme niște prieteni la ei acasă pentru a juca misteriosul joc împreună. Lowe susține că toți prietenii pe care i-a chemat la el au fost cuceriți din prima. Una dintre prietenele de familie a fost atât de surescitată când a completat o linie încât a greșit cuvântul pe care trebuia să îl strige, spunând BINGO în loc de BEANO - de aici numele care a popularizat jocul.Omul de afaceri a început să comercializeze Bingo imediat cum s-a convins că are prindere la public, dar o nouă dilemă a apărut atunci când un preot l-a abordat cu ideea de a strânge fonduri pentru biserică cu ajutorul jocului. Numărul de cartoane nu era potrivit pentru o scală atât de mare, bisericile fiind forțate să acorde mai multe premii decât își doreau.Astfel, Lowe l-a comisionat pe Carl Leffler, un profesor de matematică de la Universitatea din Columbia, pentru a crea o nouă serie de 6000 de cartoane Bingo cu grupe de numere care nu se repetă. Chiar dacă operațiunea a fost dificilă și o provocare destul de mare pentru sănătatea mentală a lui Leffler, reușita acestuia i-a permis lui Lowe să atingă noi culmi ale succesului – în 1934, se estimează că erau ținute în jur de 10000 de jocuri oficiale pe săptămână.Jocul a devenit atât de popular încât firma lui Lowe, acum numărând mii de angajați și întinzându-se pe 9 etaje, de-abia putea face față cererii.Cu toate astea, datorită legilor foarte stricte cu privire la jocurile de noroc din Statele Unite, Bingo nu este jucat ca un joc de noroc decât în condiții foarte specifice – în cazinouri din Nevada, în săli de Bingo administrate de nativii americani și în biserici și școli cu scop de strângere de fonduri.În Marea Britanie, în schimb, lucrurile stau cu totul altfel.Preluat de forțele armate britanice după Primul Război Mondial ca un joc cu care să se relaxeze în timpul liber, Bingo a fost adaptat de fiecare batalion care îl juca, iar ulterior de civilii cu care aceștia l-au împărtășit. Astfel, dezvoltându-se simultan pe două continente dintr-un strămoș comun, loteria italiană, nu este de mirare că jocul are unele diferențe în funcție de locul unde este practicat.Datorită legilor mult mai puțin stricte din Marea Britanie, Bingo a devenit rapid un obicei preferat al mai multor clase sociale, permițând atât adunări sociale, cât și posibilitatea de face bani serioși din acest hobby. De aceea, Bingo încă este unul din cele mai jucate jocuri de noroc din Marea Britanie.Cât despre diferențele dintre jocuri pe cele două continente, acestea au de-a face atât cu mecanismul de bază, cât și cu abordarea jucătorilor.Datorită statutului legal din Marea Britanie, jucătorii de Bingo sunt mult mai relaxați în timpul meciurilor, aceștia preferând să joace pentru distracție. În Statele Unite, în schimb, jocul este mult mai competitiv, oamenii încercând în fiecare meci să câștige premiul cel mare.Legat de stilul de joc, în America se practică Bingo cu 90 de bile și 90 de numere, pe când în Marea Britanie, Bingo se joacă cu 75 de bile și 75 de numere.În România, jocul a prins mai ales după 1990, în primul rând datorită emisiunilor TV. Între timp, jocul a fost modernizat și adaptat la online, iar de astăzi încolo, cea mai lăudată variantă digitală de Bingo poate fi accesată în browser, pe calculator, tabletă sau telefonul mobil, exclusiv aici