Legendarul Garry Kasparov, unul dintre cei mai buni jucatori de sah din istorie, vine la Bucuresti. Competitia la care participa

Etapa va fi inaugurata in 4 iunie si evenimentul isi propune sa transmita un mesaj de incredere "dupa experienta dificila a pandemiei", au spus organizatorii intr-un comunicat de presa, adaugand ca deviza acestei editii este "Schimba-ti viata. Fa-ti mutarea. Cu Kasparov".Competitia de sah care va avea loc la Bucuresti in perioada 5 - 14 iunie este prima dintre cele cinci etape ale circuitului mondial fondata de Garry Kasparov, Grand Chess Tour 2021. Organizatorii sai sunt Federatia Romana de Sah , Fundatia Superbet si Grand Turul de sah (GCT). La evenimentul din Romania vor participa zece jucatori de sah recunoscuti la nivel international, printre care un jucator wildcard, marele maestru roman Constantin Lupulescu. Ceilalti noua jucatori sunt Fabiano Caruana, Levon Aronian, Anish Giri, Alexander Grischuk, Wesley So, Shakhriyar Mamedyarov, Teimour Radjabov, Maxime Vachier-Lagrave si Richard Rapport. Gari Kasparov este al 13-lea campion mondial la sah, a detinut titlul din 1985 pana in 2000. El dominat sahul timp de peste 20 de ani: a urcat in clasamentul mondial in 1984 si a ramas cel mai puternic jucator de sah din lume pana in 2006. In 2000, Kasparov a atins un record de 2856 de puncte, un record depasit doar de Carlsen.In 1985, Kasparov l-a invins pe Karpov intr-un meci de campionat mondial, devenind cel mai tanar campion din istoria sahului, la varsta de 22 de ani si jumatate. A aparat titlul de trei ori in meciurile cu Karpov din 1986, 1987 si 1990. In 1993, a intrerupt relatiile cu FIDE si a fondat APC. Din acel moment si pana la meciul de unificare dintre Kramnik si Topalov din 2006, au existat doi campioni mondiali de sah in lume.In 2000, Kramnik l-a invins pe Kasparov, luand titlul de campion de la cel mai mare sahist din toate timpurile. Kasparov a continuat sa concureze in turnee pana la sfarsitul carierei sale, in 2005, cand era inca in fruntea clasamentului mondial.Kasparov a fost considerat un jucator dinamic si agresiv, ii placea sa complice mult jocul pentru a gasi solutii spectaculoase. Era atat de bine pregatit ca anticipa jocul adversarului: ii placerea sa varieze stilul de sah pentru a ingreuna jocul adversarului.Confruntarile dintre Karpov si Kasparov raman probabil cele mai spectaculoase meciuri si cea mai mare confruntare sahista a tuturor timpurilor. Niciodata sahul nu a mai atins un nivel atat de spectaculos si ridicat. La sfarsitul anilor 80 era imaginea reformelor din URSS - chipul perestroika, omul care aduce schimbarea.