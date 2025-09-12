S-au înființat "Jocurile dopaților": marele campion la înot a explicat de ce alege să participe la cel mai controversat proiect

Vineri, 12 Septembrie 2025
S-au înființat "Jocurile dopaților": marele campion la înot a explicat de ce alege să participe la cel mai controversat proiect
Ben Proud

Înotătorul Ben Proud a declarat că ar fi nevoie de „13 ani de câştigare a unui titlu mondial” pentru ca sportivii să câştige aceeaşi sumă de bani oferită pentru câştigarea unei singure curse la Enhanced Games, relatează bbc.com.

Miercuri, Proud a devenit primul sportiv britanic care s-a alăturat controversatului eveniment, care permite sportivilor să ia substanţe interzise pentru îmbunătăţirea performanţelor sub supraveghere medicală.

Enhanced Games oferă premii de participare, cu un bonus de 1 milion de dolari pentru doborârea recordului mondial la 50 m liber – proba la care Proud a câştigat medalia de aur mondială şi europeană.

La Campionatele Mondiale de Nataţie din 2022, premiile totale pentru înot au fost de 2,73 milioane de dolari, sportivii primind 20.000 de dolari pentru locul întâi.

„Am 30 de ani şi retragerea a fost un subiect de controversă de câţiva ani”, a declarat Proud pentru BBC Radio 5 Live. "În realitate, noi, sportivii din programul olimpic, nu câştigăm suficienţi bani pentru a ne retrage şi suntem mereu în căutarea a ceva care să ne ajute să rezistăm puţin mai mult.”

Proud se află pe lista „podiumului” Aquatics GB din cadrul Programului de clasă mondială pentru 2025, care „sprijină sportivii cu un potenţial real şi puternic de a câştiga medalii la următoarele Jocuri Olimpice din Los Angeles, în 2028” şi le acordă o investiţie de până la 29.000 de lire sterline.

Aquatics GB a declarat că „condamnă cu fermitate decizia lui Ben”.

Proud a declarat că înţelege criticile organismelor de conducere, dar a susţinut că „sportul tradiţional” şi Enhanced Games sunt „două formate foarte diferite” şi că nu se aşteaptă să revină la înotul tradiţional.

„Mi-ar fi luat 13 ani de câştigare a titlului de campion mondial pentru a obţine ceea ce se câştigă într-o singură cursă la aceste jocuri”, a spus Proud. „Îmi place ceea ce fac, îmi place sportul meu şi faptul că pot continua să îl practic încă puţin îmi oferă satisfacţie.”

Enhanced Games este planificat să fie o competiţie anuală, cuprinzând iniţial înotul pe distanţe scurte, sprintul şi halterele, iar evenimentul inaugural va avea loc la Las Vegas în perioada 21-24 mai 2026.

Enhanced Games a fost criticat pentru că pune în pericol sănătatea sportivilor şi subminează fair-play-ul, Agenţia Mondială Antidoping (WADA) descriindu-l ca un „proiect periculos şi iresponsabil”.

Proud, care a susţinut anterior săptămâna sportului curat organizată de Agenţia Antidoping din Marea Britanie (UKAD), a declarat că „nu are nicio obligaţie să ia nimic”, în ciuda participării sale la eveniment.

„Pentru a concura în aceste jocuri, pentru a fi în măsură să câştig acest premiu în bani pe care nu l-aş vedea niciodată în sportul profesionist, sunt obligat să mă retrag”, a spus el. „Există mulţi medici şi specialişti în domeniul sănătăţii care mă vor îndruma şi informa cu privire la deciziile pe care trebuie să le iau. Dacă mai târziu s-ar ajunge la situaţia în care aş lua substanţe pentru îmbunătăţirea performanţelor, aş fi pe mâini bune pentru a lua cea mai informată decizie.”

Pot fi luate numai substanţele aprobate de Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din Statele Unite (FDA), ceea ce diferă de lista permisă de WADA pentru sportivii de elită.

Cum se spală banii prin partidele politice, grație sistemului de rambursare a cheltuielilor de campanie. Expert Forum: „ANAF se face că nu vede"
Cum se spală banii prin partidele politice, grație sistemului de rambursare a cheltuielilor de campanie. Expert Forum: „ANAF se face că nu vede”
Un raport realizat de think-tankul Expert Forum pe anul electoral 2024 arată că veniturile partidelor au fost cele mai mari de până acum, aproape 1 miliard de lei. Expert Forum vorbește despre...
Ciprian Ciucu, despre Cătălin Drulă: „Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine". Cine a fost, în opinia sa, cel mai bun primar al Capitalei
Ciprian Ciucu, despre Cătălin Drulă: „Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine”. Cine a fost, în opinia sa, cel mai bun primar al Capitalei
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a declarat, joi, că „la nivel teoretic” Cătălin Drulă este pregătit pentru a fi primarul Capitalei, însă nu că ar fi un primar general mai bun...
