Tragedie la Jocurile Mondiale. Sportivul a murit în timpul unei probe

Autor: Teodor Serban
Marti, 12 August 2025, ora 11:26
Mattia Debertolis FOTO X Tuttosport

Atletul italian Mattia Debertolis a murit, marţi, după ce a participat la o cursă de orientare la Jocurile Mondiale - un eveniment organizat la fiecare patru ani cu discipline care nu sunt incluse în Jocurile Olimpice - în oraşul chinez Chengdu.

Debertolis, în vârstă de 29 de ani, a fost găsit inconştient vineri, în timpul unei probe. El a fost spitalizat şi în cele din urmă a murit marţi. Cauza decesului nu a fost precizată.

Evenimentul, desfăşurat la aproximativ 50 de kilometri de centrul oraşului Chengdu, a avut loc la temperaturi de peste 30°C. Debertolis a luat parte la finala masculină pe distanţă medie.

Câştigătorul probei, elveţianul Riccardo Rancan, a încheiat cursa în 45'22".

Debertolis ocupa locul 137 în clasamentul mondial de orientare masculin întocmit de Federaţia Internaţională de Orientare. El participase la mai multe campionate mondiale.

