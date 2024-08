Cerere în căsătorie la Paris! O atletă și-a cerut iubitul, după finala olimpică VIDEO

Atleta franceză Alice Finot şi-a cerut iubitul în căsătorie, la Jocurile Olimpice de la Paris, imediat după finala la 3.000 m obstacole.

Ea s-a clasat pe locul 4 în cursă, cu timpul 8:58.67.

"Mi-am spus că dacă voi alerga sub nouă minute, ştiind că nouă este numărul meu norocos şi că suntem împreună de nouă ani, atunci îl voi cere în căsătorie", a declarat Finot.

La finalul cursei, sportiva a alergat spre tribune, unde şi-a găsit iubitul, triatlonistul spaniol Bruno Martinez. Finot a îngenuncheat şi şi-a cerut iubitul în căsătorie.

Nu-mi place să fac lucrurile ca toţi ceilalţi", a spus Finot. "Din moment ce el nu a făcut-o încă, m-am gândit că poate depinde de mine.

