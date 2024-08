Cum a aflat Ana Bărbosu că a luat medalie la Jocurile Olimpice: ”Eram în sufragerie, n-am știut despre ce vorbește”

Federaţia Română de Gimnastică a anunţat sâmbătă seară, 10 august, că TAS a decis că Ana Maria Bărbosu obţine medalia de bronz în concursul de sol de la Jocurile Olimpice, iar Sabrina Maneca Voinea încheie competiţia pe locul 4.

Divizia Ad Hoc a TAS a decis să i se acorde gimnastei Ana Maria Bărbosu medalia de bronz în concursul de sol de la Jocurile Olimpice, iar Sabrina Maneca Voinea să încheie competiţia pe locul 4. Pentru ca Ana Bărbosu să primească medalia, decizia TAS trebuie să fie pusă în aplicare de Federaţia Internaţională de Gimnastică (FIG), astfel că se aşteaptă confirmarea acestui for.

Pe 5 august, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă.

Medalia de aur a fost cucerită de brazilianca Rebeca Andrade, notată cu 14,166, în timp ce argintul a revenit americancei Simone Biles (14,133).

În urma deciziei TAS, Ana Maria Bărbosu încheie pe 3, cu 13,700, Sabrina Maneca-Voinea ocupă locul 4, cu 13,700, iar americanca Jordan Chiles va ocupa locul 5, cu 13,666.

Ana Maria Bărbosu a oferit o primă reacție după recucerirea medaliei, la Euronews România.

”Am primit această veste înconjurată de părinți. Eram în sufragerie și am văzut că după ora 19 o să fie dat un verdict. Nici măcar nu am știut cum să reacționez. M-a sunat antrenorul meu de club și m-a întrebat dacă am văzut. Nu am știut despre ce vorbește. M-a felicitat și atunci am realizat ce decizie s-a luat”, a declarat Ana Maria Bărbosu, la Euronews România.

Ads