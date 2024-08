Lacrimi pentru Ana Bărbosu: ”Știu ce e în inima mea”. Și Sabrina Voinea este nemulțumită

Ana Bărbosu și Sabrina Voinea au ratat medalia la Jocurile Olimpice de la Paris, după o finală care a atras multe critici. Cele două ocupau locurile 3 și patru înainte de ultima prestație, la egalitate, departajate de punctajul de la execuții.

După ultima prestație, cele două și-au păstrat locurile, însă Jordan Chiles a făcut contestație, iar punctajul ei a crescut, trecând pe locul trei. Ana Bărbosu a fost foarte dezamăgită la final.

„A fost o finală pe care nu mă așteptam să o prind, am plâns două zile de emoții. M-am gândit să plâng înainte, decât după, văzând că tot am emoții. Am făcut cel mai bun exercițiu din această competiție. Am fost extrem de mândră de mine și sunt în continuare.

Când am văzut că sunt pe locul trei, am simțit extrem de mândră că am adus România, din nou, pe podium la gimnastică, însă decizia arbitrelor a schimbat acest lucru. Sunt dezamăgită de această decizie, însă știu că am făcut tot ce am putut. Nu vreau să trec peste calculele arbitrelor, însă știu ce e în inima mea. Mi-aș fi dorit să fie România pe locul trei, nu SUA”, a declarat Ana Maria Bărbosu, imediat după proba de sol, finalele pe aparate.

Nici Sabrina Voinea nu a fost prea fericită după finală. Ea a spus că numărul ei merita o nouă mult mai bună.

„La bârnă, am evoluat puțin mai slab, doar că apoi m-am adunat la sol, cred că a fost cel mai bun, mult mai bun decât cel de la Campionatele Mondiale sau Europene.

Americanca a contestat și i s-a mărit nota, mie nu. Am făcut exercițiul cât se poate de bine. Nu am aflat vreo explicație oficială. Știu foarte bine cum am făcut solul, nu am ieșit afară din covor. M-am îndreptat pe liniile acrobatice și mi-au ieșit bine, la fel și artistica. Știam că merit o notă mult mai mare. S-au schimbat clasamentele de prea multe ori”, a spus și Sabrina Voinea Maneca.

