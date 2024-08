Politicienii din SUA se implică în scandalul Bărbosu-Chiles de la gimnastică. Scrisoare de protest: ”Dragă președinte, vă scriu cu mare îngrijorare...”

Federaţia Română de Gimnastică a anunţat, luni seara, pe pagina sa de Facebook, că Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), printr-o comunicare oficială, a respins solicitarea formulată de Federaţia de Gimnastică a Statelor Unite, Jordan Chiles şi Comitetul Olimpic al Statelor Unite de a redeschide cazul medaliei de bronz de la sol, la Jocurile Olimpice. Situația a fost comentată de un politician din SUA, congresmenul Steve Cohen

”TAS a subliniat că pe parcursul procedurilor 's-a stabilit în mod concludent prin înregistrările oficiale furnizate de Federaţia Internaţională de Gimnastică, necontestate de nicio parte în timpul procedurilor' faptul că acea contestaţie depusă de d-na Landi (antrenoarea Cecile Landi) a fost transmisă tardiv, după limita de 1 minut”, se arată în comunicatul FRG.

Românca Ana Maria Bărbosu s-a clasat iniţial pe locul al treilea, cu 13,700 puncte, în întrecerea desfăşurată la începutul săptămânii trecute, dar a fost retrogradată pe poziţia a patra după ce echipa SUA a depus o contestaţie la scurt timp după ce Chiles şi-a încheiat exerciţiul, ceea ce a dus la creşterea notei americancei de la 13,666 la 13,766, suficient pentru ca aceasta să urce de pe locul 5 pe 3 şi să o depăşească astfel pe reprezentanta ţării noastre.

România a adus cazul în faţa TAS, care a decis ca Chiles să primească nota iniţială, pe motiv că SUA a trimis contestaţia sa după termenul limită de un minut şi, în consecinţă, aceasta trebuie anulată.

Politicianul Steve Cohen, membru al Congresului SUA, din partea statului Tennessee, a simțit nevoia să trimită o scrisoare de protest președintelui TAS, John Coates.

”Dragă președinte Coates,

Vă scriu cu mare îngrijorare despre decizia dumneavoastră de a îi lua lui Jordan Chiles medalia ei olimpică de bronz, din finala de la sol. Înțeleg că două probleme sunt luate în considerate: calculul greșit al punctajului domnișoarei Chiles și momentul în care a fost depusă contestația ei. Comitetul Olimpic al SUA și USA Gymnastics punctează – iar rapoartele publice oferă dovezi în acest sens – că contestația a fost depusă la timp.

Chiar dacă a fost depusă patru secunde mai târziu, problema inițială rămâne: scorul incorect al domnișoarei Chiles. Să minimizăm această greșeală și să aplicăm cu forța o tehnicalitate transmite un mesaj greșit tuturor celor care participă la sporturi: regulile sunt ca să protejăm puterea arbitrilor, nu ca să creăm o competiție corectă între sportivi. Vă rog foarte mult să reconsiderați.

Decizia luată de voi recent este împotriva acestor virtuți. Mai degrabă decât să o recompensați pe domnișoara Chiles pentru prestația ei, îi scădeți din merite prin scoaterea în evidență a unei probleme procedurale în care ea nu a avut nicio implicare direct. Mai degrabă decât să reparați eroarea juriului, învinuiți competitorul. Nu înțeleg cum, dacă cineva cântărește totul echitabil, poate ajunge cineva la acea concluzie”, a precizat Cohen, conform Fanatik.ro.

I've written to the Court of Arbitration for Sport about #JordanChiles Bronze Medal.

2 issues at conflict here: the judges' failure to score correctly & an alleged 4-second delay on appealing the score. The equity for the #IOC & athletes is undeniably the score, not the appeal. pic.twitter.com/WDMU813tBj