"Ne jucăm cu sănătatea mintală a sportivilor" Imaginile durerii cu Ana Maria Bărbosu, care a văzut bronzul preschimbat într-un loc patru VIDEO

România a încheiat, luni, participarea în competiţiile de gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice fără medalie.

În finala de la sol, Sabrina Maneca Voinea s-a clasat pe locul 5, iar Ana Maria Bărbosu pe poziţia a 4-a, cu aceeaşi notă - 13.700. Pentru nici un minut, Bărbosu a fost medaliată cu bronz, dar o contestaţie la nota lui Jordan Chiles (SUA) i-a adus acesteia locul 3. Ana Maria Bărbosu şi Sabrina Maneca Voinea au plâns după finala de la sol.

Nadia Comăneci a reacționat pe X: "Nu-mi vine să cred că ne jucăm în modul acesta cu sănătatea mintală și cu emoțiile sportivilor.. hai să le protejăm".

Sabrina Maneca Voinea a fost notată iniţial cu 13.700 pentru exerciţiul de la sol, dar antrenorii au depus contestaţie, însă nu s-a modificat nota, încheind pe locul 5. La rândul său, Ana Maria Bărbosu a încheiat pe 4, cu 13.700. Pentru un minut a avut medalie de bronz, dar americanii au făcut contestaţie la nota lui Jordan Chiles, care a trecut pe 3, cu 13.766.

Ana Maria Bărbosu a trecut de la extaz la agonie:

I can’t believe we play with athletes mental health and emotions like this… let’s protect them #anabarbosu https://t.co/BX2hipxmM5