Ce-a făcut Ancuța Bodnar cu cele două mașini primite de la Ion Țiriac după JO 2024: ”A trebuit să stau undeva la 40 de minute...”

Canotoarea Ancuța Bodnar, dublu medaliată la Jocurile Olimpice, a fost recompensată de Fundația Țiriac cu două mașini electrice Hyunday Ioniq-5, în valoare de 50.000 de euro fiecare.

Ancuța Bodnar, care a câștigat aurul cu barca de 8+1 și argintul la dublu vâsle, alături de Simona Radiș, a precizat că nu va vinde niciodată automobilele primite. De asemenea, sportiva a relatat cum s-a deplasat cu mașinile electrice de la București la Suceava, județul natal.

„Sunt două mașini la care țin foarte mult, niciodată nu le voi înstrăina. Sunt oferite ca urmare a muncii și a rezultatelor mele! Țin să-i mulțumesc și eu domnului Țiriac pentru acest gest pe care l-a făcut, atât față de mine, cât și față de ceilalți medaliați olimpici.

Pentru că este o mașină electrică, am rămas plăcut surprinsă să văd cât de repede se încarcă. Prima dată am încărcat-o la showroom-ul domnului Țiriac și a durat 20 de minute. După care am mai încărcat-o la Adjud, a trebuit să stau undeva la 40 de minute pentru a fi full. Sunt bucuroasă că sunt acasă, la ai mei, ăsta este locul în care eu îmi încarc bateriile de fiecare dată când mă simt obosită.

Este o mașină de care m-am îndrăgostit imediat, atât din punct de vedere al designului, dar și cum se pretează la drum lung. Este digitalizată complet, aproape că merge singură. Eu am condus mașina care mi-a fost oferită pentru medalia de aur, fratele meu pe cea care mi-a fost oferită pentru medalia de argint.

De asemenea, cu noi a mers și Roxana Anghel, cu mașina ei. Am făcut un șir de mașini olimpice. Toată lumea ne-a claxonat, ne făcea cu mâna, e frumos să vezi că ești apreciat și lumea te respectă pentru ceea ce ai făcut”, a transmis Ancuța.

Ads