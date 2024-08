Legendarul Andy Murray s-a retras din tenis cu un eșec la Jocurile Olimpice

Cariera strălucită a lui Andy Murray a ajuns joi la final, el şi partenerul său de dublu Dan Evans fiind învinşi de perechea americană Taylor Fritz/Tommy Paul, scor 6-2, 6-4, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului olimpic de tenis de la Paris.

Scoţianul în vârstă de 37 de ani, considerat unul dintre cei mai mari sportivi britanici după ce a câştigat de două ori Wimbledon şi a ajuns numărul unu mondial, a anunţat înainte de Jocurile Olimpice că se va retrage odată cu încheierea acestora.

După ce s-a retras din proba de simplu, el şi Evans au câştigat două runde la dublu, salvând mai multe mingi de meci în fiecare.

Ei au salvat o altă minge de meci împotriva americanilor, pe terenul Suzanne-Lenglen, joi, dar povestea s-a încheiat când Fritz şi Paul au câştigat şi i-au refuzat lui Murray şansa de a obţine a patra medalie olimpică.

Murray a câştigat simplu în 2012 şi 2016 şi, de asemenea, a revendicat o medalie de argint la dublu mixt în 2012.

Thank you, Sir Andy Murray 🇬🇧

The tennis legend leaves the court for the final time 😢#Paris2024 pic.twitter.com/tabhTyfmIT