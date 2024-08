Cine e Mihaela Cambei, halterofila de 21 de ani care a luat argintul pentru România la JO. Și-a tatuat cercurile olimpice pe braț

Mihaela Valentina Cambei, campioană europeană en-titre, a reuşit o performanţă extraordinară, miercuri seară, la Jocurile Olimpice de la Paris, când a câştigat argintul la haltere, la categoria 49 kilograme. Mihaela are un tatuaj pe gât - Be Brave (Fii curajoasă), iar pe braţul drept are tatuate cercurile olimpice.

Mihaela Cambei s-a născut la 18 noiembrie 2002, în localitatea Dofteana, din judeţul Bacău.

Legitimată la CSM Onesti, elevă a antrenoarei Cristina Maftei, a participat pentru prima dată în competiţiile nationale in 2014. A fost selecţionată la lotul de juniori al Romaniei, unde s-a pregatit sub îndrumarea antrenoarei Liliana Mihaela Niculita.

În 2016, la Campionatele Europene rezervate sportivilor sub 15 ani (U15) din Polonia, a cucerit titlul continental în limitele categoriei 44 kg, la total, cu 137 kg.

În 2017, la Campionatele Europene de haltere rezervate sportivilor cu vârste de până în 17 ani (U17) de la Prishtina (Kosovo), în limitele categoriei 48 kg, a cucerit medalia de aur la total, cu 158 kg.

Tot in 2017, la Campionatele Mondiale de cadeţi de la Bangkok (Thailanda), s-a clasat pe locul 5 la total, în limitele categoriei 44 kg, cu 139 kg (locul 7 la smuls, cu 60 kg și locul 5 la aruncat, cu 79 kg, la 7 kg de medalia de bronz).

În 2018, la Europenele U17 din Italia, în limitele categoriei 48 kg, a cucerit titlul continental la total, cu 155 kg, după ce a urcat pe prima treaptă a podiumului atât la smuls, cu 67 kg, cât și la aruncat, cu 88 kg.

La JOT Buenos Aires 2018 a concurat în limitele categoriei 48 kg.

La Campionatele Mondiale de haltere, care au avut loc în decembrie 2022 la Bogota, prima competiţie care a punctat pentru calificarea la JO Paris 2024, Mihaela Cambei a cucerit medalia de argint la stilul smuls, în limitele categoriei olimpice 49 kg, după ce a reuşit să ”smulgă” 90 kg.

La stilul aruncat, românca a avut o singură încercare reuşită, la 104 kg, după care a ratat încercările de la 107 kg, respectiv 108 kg.

În clasamentul de la total, s-a clasat pe locul 4, după ce a terminat a 8-a la aruncat.

Mihaela Cambei este triplă campioană europeană de seniori în 2023 şi 2024 şi medaliată cu argint şi bronz la smuls, la Mondialele din 2022, respectiv 2023.

