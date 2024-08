5 miimi de secundă! Dramatism incredibil în finala la ”sută” de la Jocurile Olimpice

Atletul american Noah Lyles a cîştigat medalia de aur în proba de 100 de metri, duminică seara, la Jocurile Olimpice de la Paris, cu timpul de 9 sec 79/100.

Sprinterul american, campionul mondial en titre, a obţinut titlul după o departajare la miimi de secundă cu jamaicanul Kishane Thompson, cu 784/1000, faţă de 789/1000.

Medalia de bronz a revenit americanului Fred Kerley, vicecampionul olimpic din 2021, în 9 sec 81/100.

Aceasta a fost prima medalie de aur câştigată de Statele Unite în cursa regină a atletismului după JO 2004, când se impunea Justin Gatlin.

Jamaicanul Usain Bolt a cucerit trei titluri consecutive (2008, 2012, 2016), iar la Tokyo s-a impus neaşteptat italianul Marcell Jacobs, care pe Stade de France a încheiat pe locul al cincilea, în 9 sec 85/100.

Lyles, triplu campion mondial, vizează la la Paris şi titlurile olimpice la 200 metri şi la ştafetele 4x100 m şi 4x400 m.

Clasamentul finalei masculine la 100 de metri:

1. Noah Lyles (SUA) 9.79

2. Kishane Thompson (Jamaica) 9.79

3. Fred Kerley (SUA) 9.81

4. Akani Simbine (Africa de Sud) 9.82

5. Lamont Marcell Jacobs (Italia) 9.85

6. Letsile Tebogo (Botswana) 9.86

7. Kenneth Bednarek (SUA) 9.88

8. Oblique Seville (Jamaica) 9.91

