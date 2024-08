Stella Rutto, după ce a ratat calificarea în finala probei de 3000 metri de la Paris: ”Am simțit o întindere la coapsă”

Atleta română de origine kenyană Stella Rutto a declarat, duminică, după ratarea calificării în finala probei de 3.000 m obstacole, la Jocurile Olimpice de la Paris, că a simţit o întindere la coapsă după cinci tururi.

''A fost OK, nu am reuşit însă să mă calific în finală. După cinci tururi am simţit o întindere la coapsă. Nu e vorba despre o accidentare gravă, dar e o întindere. Am simţit prima oară această durere în urmă cu trei zile, probabil din cauza statului în avion. Am încercat să ajung la final, să termin cursa. M-am descurcat bine în primele cinci tururi, dar după aceea nu am mai putut ţine ritmul'', a declarat Rutto.

''Bineînţeles că sunt dezamăgită, dar trebuie să accept rezultatul de azi. M-am pregătit mult pentru această ediţie a Jocurilor Olimpice, dar asta e competiţia şi mă mă voi concentra de acum încolo pe următoarele curse'', a mai spus atleta care a obţinut în iunie dreptul de a reprezenta România.

''Sunt fericită că pot concura pentru România, dar din păcate astăzi nu am putut să mă calific în finală. Mă pregătesc pentru Campionatele Mondiale, vom avea şi semimaratonul de la Campionatele Europene şi o cursă de cross-country'', a mai spus Rutto.

Stella Rutto a ratat calificarea în finala probei de 3.000 metri obstacole, duminică, la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce a fost înregistrată cu al 31-lea timp din serii.

Rutto (27 ani) a luat startul în seria a treia şi a încheiat a opt, în 9 min 31 sec 23/100, la distanţă de primele cinci clasate care au obţinut calificarea (din fiecare serie).

Atleta a început bine cursa şi era a doua după o mie de metri, dar apoi a pierdut ritmul şi a fost depăşită de tot mai multe adversare.

Pe 9 iunie, la Europenele de la Roma, Rutto s-a clasat pe locul 4 în finală, cu timpul de 9 min 22 sec 36/100 (personal best).

Ads