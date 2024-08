Imane Khelif din Algeria a învins-o pe Yang Liu din China pentru a câștiga aurul la box feminin 66 kg la Jocurile Olimpice Paris 2024, vineri, 9 august, la Stade Roland-Garros.

Khelif a concurat anterior la Tokyo 2020, unde a devenit prima femeie boxer care a reprezentat Algeria la Jocurile Olimpice. De atunci, Khelif, în vârstă de 25 de ani, a câștigat medalii de aur la Jocurile Mediteraneene din 2022 și la Jocurile Arabe din 2023. Ea a câștigat finala de la Paris 2024 într-o manieră dominantă cu un scor final de 5-0.

Sprijinită de CIO, Khelif participă la a doua sa ediţie a Jocurilor Olimpice şi a luat parte la numeroase turnee de box feminin. Controversa provine însă din excluderea sa de la Campionatele Mondiale din 2023 de la New Delhi deoarece, potrivit Federaţiei Internaţionale de Box (IBA), a picat un test menit să stabilească sexul său. IBA a negat că testul a fost o analiză a nivelului de testosteron, dar nu a precizat ce tip de test a fost.

