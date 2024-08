Meciul de box feminin care a stârnit controverse uriașe: s-a implicat și Giorgia Meloni, premierul Italiei

J.K. Rowling şi Elon Musk se numără printre numele importante care condamnă organizatorii Jocurile Olimpice pentru că i-au permis lui Imane Khelif din Algeria să participe la competiţia de box feminin din cadrul competiţiei de la Paris 2024. Khelif a fost descalificată de la Campionatele Mondiale feminine de anul trecut, după ce nu a trecut un test de eligibilitate în funcţie de gen, din cauza nivelului ridicat de testosteron din organismul său, scrie Variety.

La Jocurile Olimpice de la Paris, meciul de box al lui Khelif împotriva italiencei Angela Carini s-a încheiat în 46 de secunde, după ce Carini a decis să renunţe la luptă după ce a primit câteva lovituri de la Khelif. Carini şi-a stăpânit lacrimile în timp ce încheia meciul şi a declarat ulterior pentru BBC: „Ar fi putut fi meciul vieţii mele, dar a trebuit să mă gândesc la viaţa mea în acel moment”.

„Ar putea vreo imagine să rezume mai bine noua noastră mişcare pentru drepturile bărbaţilor?”, a scris Rowling pe X în timp ce partaja o imagine cu Carini în lacrimi şi Khelif încercând să o consoleze după ce meciul a fost întrerupt. „Rânjetul unui bărbat care ştie că este protejat de o instituţie sportivă misogină şi care se bucură de suferinţa unei femei pe care tocmai a lovit-o în cap şi căreia tocmai i-a spulberat ambiţia de o viaţă”.

Musk a distribuit o postare cu înotătoarea Riley Gaines care susţinea că „bărbaţii nu au ce căuta în sporturile feminine”. Proprietarul X a scris: „Absolut".

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a postat o imagine alături de Angela Carini și a scris: "Știu că nu te vei da bătută, Angela, și știu că într-o zi vei câștiga cu efort și transpira ceea ce meriți. Într-o competiție în sfârșit corectă".

