Box: Taiwaneza Li Yu Ting, aflată în centrul unei controverse de gen, calificată în finala JO. Ce gest uluitor a făcut adversara ei la final VIDEO

Taiwaneza Lin Yu Ting, una dintre cele două pugiliste aflate în centrul unei controverse de gen, s-a calificat miercuri în finala categoriei 57 kg la Jocurile Olimpice de la Paris.

La o zi după victoria algeriencei Imane Khelif la 66 kg, Lin s-a impus la puncte în semifinale împotriva turcoaicei Esra Yildiz Kahraman, prin decizie divizată.

Având asigurată medalia de argint, reprezentanta Taiwanului va disputa finala sâmbătă seara.

La finalul partidei din semifinale, turcoaica Esra Yildiz Kahraman a făcut semnul X, constituția cromozomică de tipul XX reprezentând sexul feminin.

Another woman loses her Olympic dream. Another protest. Enough is enough #paris2024 pic.twitter.com/uPRZghPq6W