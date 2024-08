Reacții la cald ale fetelor care au cucerit argintul la canotaj după un finiș memorabil: "Ne simțim de parcă am luat aurul"

România a ajuns la un bilanţ de şase medalii, două de aur, trei de argint şi una de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber şi canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin, argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, de Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin şi de Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin, categorie uşoară, în timp ce bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.

Canotoarea română Ioana Vrînceanu a declarat, vineri, după ce a cucerit argintul olimpic la Paris, la dublu rame feminin, că această medalie este "un vis împlinit".

"Da, putem să spunem că este un vis împlinit, am muncit mult pentru această medalie. Părea imposibilă acum două luni, dar am avut nişte antrenamente grele pot să spun şi se pare a fost concursul nostru şi am reuşit să câştigăm o medalie", a spus Vrînceanu.

"A fost o cursă bună, nici nu ştiu cum să o descriu acum. Am reuşit să plecăm mai bine ca data trecută şi am reuşit să ne facem treaba noastră, nu a celorlalte echipe şi asta am făcut până la final. Nu am tras în funcţie de celelalte echipe. Nu am stat să ne uităm după ele. Domnul Antonio Colamonici ne-a şi spus să fim calme şi să lăsăm barca să tragă pentru noi. Nu să tragem noi pentru barcă", a mai spus Vrînceanu.

Ioana Vrînceanu a mărturisit că ea şi coechipiera Roxana Anghel au încercat să rămână concentrate după medaliile obţinute joi de canotajul românesc la JO 2024: "După medaliile de ieri atmosfera a rămas la fel, noi am încercat să rămânem concentrate, pentru că ştiam că mai avem treabă, mai avem şi mâine o cursă. I-am felicitat pe toţi cei care au tras, dar am încercat să stăm cât mai departe de ei şi să rămânem concentrate pe ce avem de făcut. Acum trebuie să ne refacem puţin, după care o să ieşim la antrenament cu colegele noastre pentru cursa de mâine (opt plus unu, n. red.). Nu promitem nimic pentru mâine, ne dorim doar să facem o cursă foarte bună să facem cursa noastră. Ne luăm energia din această medalie".

Canotoarea română a comentat şi cursa făcută de olandezele Ymkje Clevering şi Veronique Meester, campioanele mondial, care au cucerit aurul la JO 2024: "Nu ştiu dacă olandezele sunt chiar invincibile, anul trecut la Campionatul European le-am bătut şi am scos şi un record european atunci. Aşa a fost să fie acum, să fie medalia lor şi argintul să fie a noastră. Nu sunt invincibile, probabil că anul acesta se va schimba clasamentul".

"Eu în primul rând vreau să îi mulţumesc Ioanei, vreau să mulţumesc părinţilor mei, antrenorilor, doamnei Elisabeta Lipă, domnului antrenor Sorin Băhnărel, care a fost foarte aproape de noi, pentru că se văd doar momentele fericite, dar în spate sunt multe momente grele în care nu ne regăsim o lovitură sau nu avem antrenamente bune. Am avut şi certuri, dar domnul Băhnărel a ştiut mereu cum să ne întărească. A ştiut că putem face o echipă bună împreună", a spus, la rândul său, Roxana Anghel.

"Am simţit tribuna de la 1.000 m, la niciun alt concurs nu a fost tribună atât de lungă. De obicei tribuna este pe ultimii 250 m acum de la 1.000 m lumea începea să ţipe să urle, dar nu ne-am lăsat deconcentrate de acest lucru. Am ştiut că pe ultimii metri avem de urcat. Le mulţumim tuturor care au fost alături de noi pentru că la fiecare colţ de tribună era câte un steag al României. Le mulţumim mult pentru că ne susţin indiferent de rezultat. I-am văzut după cursă pentru că în timpul cursei nu scoatem capul din barcă. Chiar dacă Ioana pare că se uită după adversari, este doar felul ei de a atrage", a comentat Anghel.

Roxana Anghel a afirmată că "medalia olimpică nu se compară cu nicio altă medalie". "Este un sentiment unic, chiar dacă este argint, am simţit o ca fiind aur şi că am fi cele mai bune din lume", a subliniat ea.

"Anul trecut la Mondiale noi am avut şi nişte probleme medicale, se ştie, şi chiar dacă ne-au bătut acolo noi n-am făcut cea mai bună cursă. Acum am demonstrat că ne-au bătut din noroc cele din Australia", a mai spus Anghel.

Canotoarele române Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel au cucerit medaliile de argint în proba de dublu rame feminin, vineri, la Jocurile Olimpice de la Paris, după un finiş remarcabil.

Româncele, medaliate cu bronz la ultimele Mondiale, au început modest şi se aflau pe locul 5 după primii 500 de metri, dar apoi au avansat câte un loc la fiecare punct intermediar (4 la 1.000 m, 3 la 1.500 m), terminând pe locul secund, după ce au devansat Lituania şi Australia.

Aurul a fost obţinut de campioanele mondiale en titre, olandezele Ymkje Clevering şi Veronique Meester, în 6 min 58 sec 67/100. Podiumul a fost completat de Australia (Jess Morrison, Annabelle McIntyre), vicecampioana mondială, cronometrată în 7 min 03 sec 54/100.

Ultima medalie olimpică la dublu rame feminin a fost obţinută de Georgeta Andrunache şi Viorica Susanu, aur în 2008, la Beijing.

România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin.

Canotajul are acum patru medalii la JO 2024, una de aur şi trei de argint.

