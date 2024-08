Al doilea argint al zilei pentru România la Jocurile Olimpice. Cât de aproape au fost de aur Van Groningen și Cozmiuc

Canotoarele române Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc au câştigat medaliile de argint în proba de dublu vâsle feminin, categorie uşoară, vineri, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Campioanele europene de anul acesta au început în forţă şi au condus în primele sute de metri, dar au fost devansate de britanice la 500 de metri şi s-au aflat tot restul cursei pe locul al doilea, încheind în 6 min 48 sec 78/100.

Medaliile de aur au fost obţinute de britanicele Emily Craig şi Imogen Grant, în 6 min 47 sec 06/100, în timp ce bronzul a revenit grecoaicelor Dimitra Kontou şi Zoi Fitsiou, în 6 min 49 sec 28/100.

Gianina van Groningen (fostă Beleagă) şi Ionela Cozmiuc sunt duble campioane mondiale (2017, 2018), iar la Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au clasat pe 6, după ce în 2016, la Rio, au ocupat locul 8.

Această probă este la ultima sa apariţie la Jocurile Olimpice, ea nefăcând parte din programul olimpic pentru JO 2028, de la Los Angeles.

România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin. Sâmbătă vor avea loc finalele la opt plus unu feminin şi opt plus unu masculin

Canotajul are acum patru medalii la JO 2024, una de aur şi trei de argint.

România are un bilanţ de șase medalii, două de aur, trei de argint şi una de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber şi canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin, argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, de Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin şi de Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin, categorie uşoară, în timp ce bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.

