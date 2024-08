Canotorii de aur ai României la Jocurile Olimpice: ”Adrenalina încă mai e în noi”

Campionii olimpici la canotaj Marian Enache şi Andrei Sebastian Cornea s-au declarat, joi, încântaţi de medalia de aur câştigată la JO de la Paris.

"Suntem foarte bucuroşi pentru ceea ce am putut realiza aici la Paris. Am plecat tot timpul cu mentalitatea de a câştiga şi că vom reuşi, indiferent de condiţii şi presiuni care se pun pe noi. Ceea ce am făcut la antrenamente ne-a adus aici", a spus Enache la Casa României de la Paris.

Andrei Sebastian Cornea a declarat că este foarte fericit. "Suntem foarte fericiţi, adrenalina încă mai este în noi. A fost o zi care nu poate fi descrisă, nu am cuvinte. Le mulţumim tuturor care ne-au fost alături, şi antrenorul lui nostru Antonio Colamonici, care a avut încredere mult mai mare în noi decât aveam noi. E normal să curgă lacrimi şi pentru că este cel mai mare titlu pe care îl poţi lua, mai mult de atât nu poţi realiza".

Sportivii Marian Florian Enache şi Andrei Sebastian Cornea au adus prima medalie de aur pentru canotajul românesc la Jocurile Olimpice de la Paris, ei câştigând proba de dublu vâsle masculin.

