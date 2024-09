Echipajul de dublu vâsle masculin format din Andrei Cornea și Florin Enache a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, însă cei doi canotori au fost la un pas de a fi eliminați în semifinale.

Invitat în cadrul podcastului iAM Ștucan, Florin Enache (29 de ani) a dezvăluit cu ce probleme de ordin tehnic s-au confruntat în cursa pentru calificarea în finală.

”Locul 3, da. Cu mici incidente... nici nu mai contează, așa a fost să se întâmple. Și ne-a ajutat acea semifinală. Andrei a avut o problemă, o defecțiune la barcă, nu am știut, nici nu a vrut să îmi spună”, a spus Enache, conform Iamsport.ro.

”Noi avem un cărucior pe care rulăm, care ne ajută să ne ghemuim, să strângem picioarele și după să le întindem. E ca șina de tren. Roțile lui cumva se îngreunaseră, se blocaseră, probabil de la rulmenți, de la nu știu ce. Și atunci, când nu mai e acea lejeritate, acea cursivitate a loviturii și ceva e în plus în barcă, te solicită mult mai mult pe musculatura piciorului decât ar trebui.

Și el a început cu adevărat să simtă greul ăla în plus pe care îl avea în barcă după ce a obosit, adică după jumătatea cursei. Atunci mi-am dat seama că ceva e în neregulă, nu la Andrei, ci în barcă, pentru că noi am avut foarte multe antrenamente grele, epuizante, dar niciunul dintre noi nu a cedat. Și știam că în niciun caz nu va ceda unul dintre noi acolo, la Jocurile Olimpice.

Așa că, cu chiu, cu vai, cu multă dorință de a ne califica în finală... când am simțit că ceva e în neregulă, și noi la jumătatea cursei eram relativ lideri, controlam cumva cursa, iar de când s-a îngreunat și am pierdut viteză, am început să fim depășiți. În mintea mea era: ”Trebuie să terminăm cursa asta cum trebuie, nu am venit la Jocurile Olimpice pentru finala B, eu am venit să câștig!””, a completat campionul român.

