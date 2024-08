Explicațiile din spatele eșecului lui Cătălin Chirilă: ”Punct mort”

Jocurile Olimpice de la Paris sunt cea mai de succes ediție la care am participat în ultimii 16 de ani. Ultima oară când am fost mai bine decât acum, a fost la ediția din Atena, din 2004, când am avut 19 medalii. Acum avem opt, exact câte am avut și la Beijing, în 2008.

Totuși, am fi avut șansa să depășim prestația de la Beijing, dacă Cătălin Chirilă, principalul favorit al probei de canoe simplu, ar fi obținut o medalie.

Din păcate însă, el nu a ajuns în finală, deși era principalul favorit. A terminat pe locul cinci în prima semifinală, fiind primul sub linie.

Totul la doar două zile după ce stabilise recordul olimpic al probei. Chirilă a câștigat finala B a competiției și a terminat pe locul 9 la Jocurile Olimpice

Explicații

Leon Rotman, primul dublu medaliat olimpic cu aur al României, ajuns la 90 de ani, a analizat prestația lui Chirilă, spunând că acesta a plecat prost și din acest motiv nu a putut ajunge în finală.

”A plecat prost. Foarte prost. A avut câțiva metri în spatele primilor imediat după start. E foarte greu să recuperezi apoi. Și, mai ales, e vorba de un consum mare de energie. Cred că l-a prins puțin nepregătit, neatent. Poate tensiunea și-a spus cuvântul. Poate nu a împins tare din prima. Sunt o mulțime de motive pentru care poți rata un start. Nu e așa simplu. Te sui în barcă și dai la pagaie.

Nu-mi dau seama, de ce să zic? Eu l-am căutat după serii ca să vorbesc cu el. Am vrut să-i zic că are două zile pentru a-și recăpăta energia. Să facă mai mult plimbare, nu forță. Acum a vâslit mai lent, nu? Depinde foarte mult de cum s-a refăcut după prima cursă. De ce antrenamente a făcut. Uite, îți spun ceva. Eu nu prea țineam cont de ce-mi spunea antrenorul, ci corpul. Dacă mă simțeam obosit, nu executam tot ce-mi dădea la pregătire. Dacă nu, făceam mai mult decât aveam în program.

Parcă a mișcat, a legănat, cam mult barca. Se simțea că nu are suflu de finală. Plecarea slabă poate l-a făcut să intre puțin în panică și să nu-și mai facă tactica lui. El pleacă mereu printre primii și apoi are finiș puternic.

Da, dar cred că a avut un ghinion teribil. A tras tare ca să vină aproape de adversarii care plecaseră mai tare, așa că și-a consumat din putere. Iar pe la 900 de metri a avut ceea ce noi numim «punctul mort». Când nu mai ai benzină.

Și-a dozat altfel efortul. În plus, cred că a văzut faptul că al nostru nu mai poate. Așa că asta i-a dat aripi. Și pe mine, când adversarii mă simțeau mai slab, veneau ca rechinii după mine. Dacă avea Cătălin putere plină, pentru că nu mi s-a părut așa, atunci ar fi reușit să se mențină pe locul doi al cursei. Acolo era la un moment dat.

Sigur, și mentalul joacă un rol important. Dar, pe de altă parte, ca sportiv trebuie să te poți descurca cu presiunea. Și eu aveam probleme. La Melbourne, în 1956, nu am putut dormi. Eram moleșit dimineața, dar când m-am suit în barcă am fost altul. Mă simțeam mai bine pe apă decât pe uscat”, a spus Leon Rotman, potrivit Golazo.

