Probleme medicale pentru Cătălina Axente. A fost dusă direct la spital, după eliminarea de la Jocurile Olimpice

Cătălina Axente a fost eliminată de americanca Kennedy Blades, în optimile probei de 76 de kilograme, după un submission. Românca a avut nevoie de îngrijiri medicale, după o accidentare.

Ea a fost scoasă pe targă și transportată direct la spital, în aplauzele spectatorilor.

Axente, în cazul în care își va reveni din punct de vedere fizic, va avea șansa să joace în recalificări, adică pentru medalia de bronz, dacă Blades va ajunge în finală.

Tot astăzi Kriszta Incze a pierdut meciul cu Ana Godinez, din recalificări, la proba de 62 de kilograme.

”A fost un meci foarte greu, cu o adversară foarte puternică și foarte rapidă. M-a lovit la gură și la nas și a primit avertisment, dar astfel de lovituri fac parte din acest sport. Deocamdată sunt dezamăgită și nu pot să zic prea multe. Sunt supărată pentru că am venit aici pentru medalie, după trei ani de foarte multă muncă. Deocamdată am nevoie de o pauză și o să mă mai gândesc dacă voi continua. Planul ar fi să ne vedem și la Los Angeles. Dacă nu am luat aici o medalie, poate o să iau acolo”, a spus la finalul meciului Kriszta Incze.

