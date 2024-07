Gafa uriașă pe care au comis-o organizatorii la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice

Coreea de Sud a protestat, sâmbătă, după o gafă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, în timpul căreia sportivii săi au fost prezentaţi în mod fals drept nord-coreeni, forţând Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) să îşi ceară scuze.

În timp ce delegaţia sud-coreeană sosea cu barca pe Sena ca a 48-a naţiune participantă, prezentatorii au prezentat-o ca „Republica Populară Democrată Coreeană” în franceză, apoi «Democratic People's Republic of Korea» în engleză, folosind în ambele limbi numele oficial al Coreei de Nord, ţara cu care Seulul este încă în război.

Ministerul sud-coreean al Sportului ”regretă anunţul făcut în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris, în timpul căreia delegaţia sud-coreeană a fost prezentată drept echipa Coreei de Nord”, se arată într-un comunicat.

Jang Mi-ran, ministru adjunct al sportului şi campioană olimpică la haltere în 2008, a solicitat o întâlnire cu preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Thomas Bach, pentru a discuta această chestiune.

Ministerul Sportului a cerut, de asemenea, Ministerului Afacerilor Externe să ”protesteze ferm în faţa părţii franceze” cu privire la această chestiune.

Comitetul Naţional Olimpic al Coreei de Sud intenţionează, de asemenea, să se întâlnească cu Comitetul de Organizare al Jocurilor Olimpice de la Paris şi cu CIO pentru a-şi exprima protestul, a solicita măsuri pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple şi a trimite o scrisoare oficială de protest în numele şefului delegaţiei sale, a declarat Ministerul Sporturilor.

„Ne cerem profund scuze pentru eroarea care a avut loc în timpul prezentării echipei sud-coreene în timpul transmiterii ceremoniei de deschidere”, a scris CIO pe reţeaua de socializare X în coreeană.

În timpul ceremoniei, Coreea de Nord a fost prezentată corect cu numele său oficial.

Olympic organisers have issued a deep apology after South Korea's athletes were mistakenly introduced as North Korea at the opening ceremony last night.

The announcers had introduced them as the "Democratic People's Republic of Korea" in both French & English.

📷:Reuters

🧵1 pic.twitter.com/0eH8ejqWn4