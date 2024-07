Marele sponsor american care și-a retras reclamele de la Jocurile Olimpice după parodierea Cinei cea de Taină: "Suntem șocați"

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024 a pus în valoare istoria Franţei, a oraşului Paris şi a comunităţii LGBT într-un mod fără precedent, vineri seara, pe malurile Senei.

Mulţi au văzut în ceremonie o insultă la adresa catolicismului, contestând prezenţa drag-queen şi o parodie a Cinei celei de Taină, ultima masă luată de Iisus Hristos cu cei doisprezece apostoli în seara de Joia Mare.

Compania americană C-Spire, specializată pe telecomunicații, al șaselea furnizor de servicii de telecomunicații din SUA, a decis să își retragă toate reclamele de la Jocurile Olimpice.

"Am fost șocați de bătaia de joc referitoare la Cina cea de Taină din timpul ceremoniilor de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. C-Spire va retrage publicitatea de la Jocurile Olimpice", au scris reprezentații firmei pe X.

Guvernatorul statului Mississippi, Tate Reeves, a susținut public decizia lui C Spire. "Sunt mândru să văd că sectorul privat din Mississippi ia atitudine și pune piciorul în prag. Dumnezeu nu va fi batjocorit. C Spire a trasat o linie de bun simț, adecvată", a spus el.

We were shocked by the mockery of the Last Supper during the opening ceremonies of the Paris Olympics. C Spire will be pulling our advertising from the Olympics.