Eliminare cu scandal de la Jocurile Olimpice. Coco Gauff iese în lacrimi din turneul de tenis

Coco Gauff a fost eliminată din turneul de tenis de la Jocurile Olimpice după un meci în care s-a ajuns la un scandal. Locul 2 WTA, favorită nr. 2, a fost eliminată surprinzător marţi, 30 iulie, în optimile de finală ale turneului olimpic de la Paris, după ce a cedat în două seturi, 7-6 (9/7), 6-2, în faţa croatei Donna Vekic (21 WTA, cap de serie nr. 13).

Vekic s-a impus la capătul unei partide de două ore, în care a reuşit 5 aşi şi a făcut 3 duble greşeli, Gauff neavând vreun as şi comiţând şapte duble greşeli. A fost prima întâlnire directă dintre cele două jucătoare.

Aşa cum se ştie, Gauff a fost port-drapelul delegaţiei SUA la ceremonia de deschidere a JO 2024.

Sportiva din SUA, care a fost, alături de LeBron James, portdrapel, a fost implicată într-un scandal mare, în acest meci. La scorul de 3-2, Vekic a trimis o minge lungă, care a părut că atinge linia de fund, iar Gauff a trimis în fileu. De la linie s-a auzit OUT, dar arbitrul i-a dat punctul Croatei.

În lacrimi, Gauff a mers la arbitru, să discute cu el. Se pare că, deși de la linie s-a dictat OUT, mingea era în teren, iar arbitrul de scaun a corectat situația.

"A spus out înainte să lovesc mingea", i-a spus Gauff. "Asta nu contează", a spus arbitrul de scaun.

Imediat, Gauff a răbufnit: "Ba da, contează. Contează când mingea nu este atât de rapidă. Asta nu e corect. Voi nu sunteți corecți cu mine. Sper ca într-o zi jocul să devină corect, dar nu este".

În sferturi, croata o va întâlni pe învingătoarea din partida care le opune pe Maria Sakkari (Grecia, 8 WTA) şi Marta Kostiuk (Ucraina, 19 WTA).

Huge argument in the Donna Vekic - Coco Gauff match. Umpire called the ball out before Gauff returned the ball and missed it in break point for Vekic. Ball was in. Coco Gauff crying and saying this always happens to me 😭 pic.twitter.com/Fv8zreC1hY