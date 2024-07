Un comentator Eurosport a fost exclus din transmisiunile Jocurilor Olimpice, după o remarcă sexistă VIDEO

Jurnalistul britanic Bob Ballard nu va mai comenta la Jocurile Olimpice din 2024. Comentatorul Eurosport a fost suspendat de postul de televiziune după ce a făcut remarci sexiste în urma victoriei ştafetei feminine a Australiei la 4x100 m liber, sâmbătă.

În timp ce cvartetul format din Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon şi Meg Harris făcea turul Arenei Defense din Paris cu medaliile lor de aur, jurnalistul a spus. ”Ei bine, femeile tocmai au terminat. Ştiţi cum sunt femeile... stau, discută, se machiază”.

Afirmaţie care a provocat rapid o reacţie din partea internauţilor, înainte ca angajatorul ei să emită o declaraţie în care regretă ”un comentariu nepotrivit (...) Din acest motiv, el a fost exclus din echipa noastră de comentatori cu efect imediat”.

Most of our Olympic posts will be positive, as they should be. But we must call out the bad, too. Things like this remark about Australia’s relay team who had JUST WON GOLD. It rightfully led to this commentator, Bob Ballard, being sacked.

