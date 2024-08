Scandal la Jocurile Olimpice, după victoria sportivei ce a fost descalificată de la Mondiale din cauza nivelului de testosteron. Adversara ei a abandonat după 46 de secunde

Jocurile Olimpice de la Paris sunt scena performanţelor, dar şi a unor controverse. În competiţia de box feminin, italianca Angela Carini a abandonat după doar 46 de secunde la meciul cu Imane Khelif, din Algeria, sportivă care a fost descalificată anul trecut de la Campionatul Mondial din cauza nivelului ridicat de testosteron, relatează Daily Mail şi The Guardian.

Carini a fost lovită de două ori de adversara sa în runda inaugurală, înainte de a abandona concursul după ce a vorbit cu echipa ei. Tânăra de 25 de ani a căzut în genunchi şi a plâns în ring după ce a abandonat lupta.

"Am inima frântă", a spus Carini. "Am urcat în ring pentru a-mi onora tatăl. Mi s-a spus de multe ori că sunt o luptătoare, dar am preferat să mă opresc pentru sănătatea mea. Nu am mai simţit niciodată un pumn ca acesta".

Sportiva a adăugat: "Am urcat în ring să lupt. Nu am renunţat, dar un pumn m-a durut prea tare şi am zis gata. Voi ieşi cu capul sus. După al doilea pumn, după ani de experienţă, am simţit o durere puternică în nas. Am spus destul, pentru că nu am vrut. Nu am putut termina lupta după pumnul în nas. Aşa că a fost mai bine să îi pun capăt”.

"Sunt distrusă pentru că sunt o luptătoare, ei m-au învăţat să fiu o războinică. Întotdeauna am încercat să mă comport cu onoare, întotdeauna mi-am reprezentat ţara cu loialitate. De data aceasta nu am reuşit pentru că nu am mai putut lupta. Indiferent de persoana pe care o aveam în faţă, de mine, care nu mă interesa, indiferent de toate rândurile, eu voiam doar să câştig. Am vrut să înfrunt persoana pe care o aveam în faţa mea şi să lupt".

"Nu este o înfrângere pentru mine, pentru mine dacă intri în ring ai câştigat deja, indiferent de orice altceva. Eu nu sunt aici să judec. Nu depinde de mine să spun dacă este corect sau nu. Eu doar mi-am făcut treaba. Am reuşit să plec cu capul sus. Sunt o femeie matură, atunci când simt că nu mai pot continua, nu trebuie să cedez, ci să am demnitatea de a spune ajunge. Eram convinsă că voi câştiga, eram concentrată, senină. Dar loviturile astea în nas m-au durut, am spus destul".

Carini a spus că nu depinde de ea să judece dacă Khelif ar fi trebuit să fie exclusă din competiţia feminină. "Eu mi-am făcut treaba".

Participarea lui Khelif la eveniment a fost o sursă de controverse, după ce anul trecut sportiva a fost descalificată de la Campionatul Mondial de box feminin.

Site-ul Jocurilor Olimpice a precizat că Khelif a fost descalificată cu câteva ore înainte de un meci pentru medalia de aur împotriva chinezoaicei Yang Liu, la New Delhi, după ce nivelul ridicat de testosteron al sportivei nu a respectat criteriile de eligibilitate.

Comitetul Olimpic Algerian (COA) a ripostat, susţinând că descalificarea a făcut parte dintr-o "conspiraţie" pentru a-i împiedica să câştige o medalie de aur şi a declarat că "motive medicale" au stat la baza nivelului ridicat de testosteron.

Lin Yu-Ting din Taiwan a fost de asemenea descalificată de la Campionatul Mondial.

Potrivit site-ului feminist Reduxx, se crede că ambele sunt afectate de o diferenţă de dezvoltare sexuală (DSD), o serie de afecţiuni medicale identificate la naştere în care organele genitale sunt atipice în raport cu cromozomii.

Asociaţia Internaţională de Box (IBA) a publicat miercuri un comunicat în care afirmă că deciziile în privinţa lor au fost luate "după o revizuire meticuloasă".

IBA a precizat că niciuna dintre cele două sportive nu a fost supusă unor teste de testosteron, ci ele au fost "supuse unui test separat şi recunoscut", care a avut loc la Campionatele Mondiale din 2022 şi 2023.

Se spune că testele "au indicat în mod concludent că ambele sportive nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate necesare", ambele boxere "având avantaje competitive faţă de alte concurente".

IBA a atacat CIO, afirmând că reglementările sale diferite "ridică serioase semne de întrebare cu privire atât la corectitudinea competiţiei, cât şi la siguranţa sportivilor".

IBA nu este responsabilă de competiţia olimpică, fiind nerecunoscută de către CIO pe fondul unor probleme de guvernanţă continue - organizaţia înfiinţând unitatea de box Paris 2024 pentru a gestiona evenimentul.

Unitatea pentru box a aprobat participarea ambelor sportive în conformitate cu normele în vigoare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, care sunt mai puţin stricte decât cele ale IBA. Atât Khelif, cât şi Lin Yu-Ting au concurat la Tokyo, ambele pierzând în primele runde ale evenimentelor lor respective.

Înainte de primul meci al lui Khelif la Paris 2024, COA a criticat 'atacurile nefondate' la adresa sportivei. 'COA condamnă cu fermitate ţinta lipsită de etică şi defăimarea sportivei noastre apreciate, Imane Khelif, prin propagandă nefondată din partea unor instituţii media străine. Astfel de atacuri la adresa personalităţii şi demnităţii sale sunt profund nedrepte, mai ales că ea se pregăteşte pentru apogeul carierei sale la Jocurile Olimpice. COA a luat toate măsurile necesare pentru a ne proteja campioana'.

Purtătorul de cuvânt al CIO, Mark Adams, a avertizat împotriva unei "vânători de vrăjitoare" împotriva celor două pugiliste autorizate să concureze la Paris şi a criticat informaţiile eronate, subliniind că aceste cazuri nu sunt o problemă de transsexualitate.

Adams a cerut ca retorica să fie "atenuată", adăugând că "se simte în totalitate confortabil cu regulile" care au fost utilizate anterior la Jocurile Olimpice de la Rio 2016 şi Tokyo 2020.

