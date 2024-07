David Popovici, mai emoționat ca niciodată: "Sper să nu încep să plâng!" Prima reacție după aurul olimpic VIDEO

Înotătorul român David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, luni seara, 29 iulie, după o cursă cu un final dramatic.

Popovici a fost al doilea după prima lungime de bazin, a fost al treilea după 100 de metri, apoi a urcat pe doi la 150 de metri, reuşind să îl devanseze pe britanicul Matthew Richards pe ultimii metri ai cursei.

Popovici (19 ani), dublu campion mondial şi cvadruplu campion european, a obţinut primul titlu olimpic din istoria înotului masculin românesc cu timpul de 1 min 44 sec 72/100, fiind mai rapid cu două sutimi decât Richards (1 min 44 sec 74/100).

Podiumul a fost completat de americanul Luke Hobson, în 1 min 44 sec 79/100.

"Mă bucur foarte tare, sper să nu încep să plâng. Mă bucur că acum cinci minute am scris istorie și dacă eu am putut, un băiat obișnuit, doar cu o dorință foarte arzătoare, oricine poate. Orice e posibil la Jocurile Olimpice, cât timp ai un culoar, ai o șansă. Treaba încă nu s-a încheiat, dar bineînțeles că o să mă bucur, e o realizare imensă. Mă bucur că țara m-a urmărit, mă bucur că sunt atât de mulți români în tribună, mă bucur că am asistat împreună la ce am reușit".

Ads