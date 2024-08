Antrenorul lui David Popovici, care s-a luat de politicienii din România: ”Să se apuce de el!”

Imediat după finala de la 100 de metri liber, David Popovici a ținut un discurs manifest în care a vorbit deschis despre dificultățile pe care le întâmpină în România, declarații completate de antrenorul sportivului, Adrian Rădulescu.

"Ne antrenăm în același bazin de la complexul Lia Manoliu, in care am învățat să înot de la patru ani. De-asta sunt si așa bronzat, cu urmele de la ochelari, pentru ca înot acolo in aer liber.

Iarna se improvizează un balon in care ne-am obișnuit cu frigul și în care un om obișnuit se sufocă după trei minute. Bazinul din interior de la Lia Manoliu e de foarte mult timp...Se promite că se va face ceva, dar nu se începe niciodată nimic. Suntem puțini cei care excelăm în sporturi, dar cu condițiile din România facem ce putem

E frumos că politicienii se bucură, dar după marile rezultate totul e la fel. Nu avem condiții. Nu se va schimba ceva doar dacă vorbim despre asta. Trebuie să se facă presiuni, să ne punem pe treabă.

Avem câte un campion olimpic din an in Paști in ultima perioadă. Mi-ar plăcea să avem multe medalii, sa fim mai mult de trei oameni calificați la JO pt înot. Te uiți la țări mai mici decât România si vezi delegații de trei ori mai mari pentru cĂ se investește in sport", a declarat Popovici.

„Mi-aș dori ca atunci când ne întoarcem acasă să primim o veste frumoasă, că într-un final cei care sunt responsabili de decizia finală în a renova bazinul interior de la Lia Manoliu să semneze hârtiile alea o dată, să se apuce de el, să-l renoveze, dar fără să ne strice activitatea din bazinul de afară, pe care noi îl iubim foarte mult. Noi acolo ne simțim cel mai bine și chiar dacă are balonul pe el, am dori să putem să ne simțim la fel de bine și înăuntru.

Ne dorim foarte mult chestia asta. Dacă după două medalii de aur la mondiale și record mondial lumea nu ne-a băgat în seamă, poate acuma după două medalii olimpice, într-un final, o vor face și vor renova bazinul.

Sunt sigur că dacă există doar bunăvoință se poate găsi o soluție, astfel încât să-l repare fără să ne strice activitatea în celălalt. Poate măcar ultimii 2 ani din următorul ciclu olimpic o să-i petrecem acolo înăuntru, nu doar noi, ci cât mai mulți sportivi români, cât mai mulți înotători români care se vor califica la Los Angeles.

Noi suntem norocoși că avem bazinul de la Dinamo la discreție, pentru că l-am avut. Dacă vrem să mergem la 2 noaptea, ne dau cheia și mergem și facem antrenament la 2 noaptea, dar ceilalți nu au șansa asta. Cred că mai mult decât decât orice, cred că pentru următorii patru ani, David va avea nevoie să mai fie alături de ceilalți”, a completa anrenorul lui Popovici, Adrian Rădulescu, conform Gsp.ro.

