David Popovici dă de pământ cu toată clasa politică: "E frumos că se bucură, dar noi ne antrenăm în frig!"

Imediat după finala de la 100 de metri liber, David Popovici a ținut un discurs manifest în care a vorbit deschis despre dificultățile pe care le întâmpină în România.

Aur și bronz sunt medaliile cucerite de David Popovici la Jocurile Olimpice de la Paris, în probele de 200 de metri liber, respectiv 100 de metri liber.

Într-un interviu cu cărțile pe față, Popovici a vorbit după a doua finală despre condițiile în care este nevoit să se antreneze în România și a avut un mesaj clar pentru toți politicienii: Faceți ceva!.

Iată declarațiile lui David pentru TVR Sport:

"Ne antrenăm în același bazin de la complexul Lia Manoliu, in care am învățat să înot de la patru ani. De-asta sunt si așa bronzat, cu urmele de la ochelari, pentru ca înot acolo in aer liber".

"Iarna se improvizează un balon in care ne-am obișnuit cu frigul și în care un om obișnuit se sufocă după trei minute".

"Bazinul din interior de la Lia Manoliu e de foarte mult timp... Se promite ca se va face ceva, dar nu se începe niciodată nimic".

"Suntem puțini cei care excelăm în sporturi, dar cu condițiile din România facem ce putem".

"Parisul m-a tratat foarte frumos. Poate până plec o să am timp să văd Turnul Eiffel, flacăra olimpică".

"Greutatea medaliei simbolizează toate antrenamentele la care mi-aș fi dorit să lipsesc, dar nu am făcut-o, nopțile nedormite si sacrificiile pe care eu, echipa mea si familia mea le-au făcut. O țin si sunt mândru de ea".

"Am crescut in Parcul Morarilor, in Piata Minis, la capătul tramvaiului 14. Acolo a stat bunica mea mulți ani. Oamenii obișnuiți pot face lucruri extraordinare".

"E frumos că politicienii se bucură, dar după marile rezultate totul e la fel. Nu avem condiții".

"Nu se va schimba ceva doar dacă vorbim despre asta. Trebuie să se facă presiuni, să ne punem pe treabă".

"Avem câte un campion olimpic din an in Paști in ultima perioadă. Mi-ar plăcea să avem multe medalii, sa fim mai mult de trei oameni calificați la JO pt înot. Te uiți la țări mai mici decât România si vezi delegații de trei ori mai mari pentru ca se investește in sport".

"Pentru o Românie Educată, Sănătoasa, trebuie sa investim mai mult in sport. E un mesaj pentru toți politicienii care vorbesc despre asta, dar la un moment dat mesajul se blochează pe undeva. Vedeti toate reațiile oamenilor obișnuiți și oamenilor din funcții înalte, toată lumea se bucură, dar hai să ne bucurăm mai des".

"N-aș spune ca sunt un miracol, dar am întrecut sportivi din SUA, UK, Australia. Ei au absolut orice, au bazine să-și pună si-n cap, centre de pregătire peste centre de pregătire".

