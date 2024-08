"Lamentabil!" Jurnalistul român care nu a fost impresionat de performanța lui David Popovici

David Popovici (19 ani) a obținut singurele medalii ale României de până acum la Jocurile Olimpice, aur la 200 de metri liber și bronz la 100 de metri.

Pentru a cuceri primul său titlu olimpic la vârsta de 19 ani, David Popovici a luptat cu îndârjire în ultimele lungimi ale probei de 200 m liber.

Învingător în 1'44''72, românul l-a devansat cu două sutimi pe britanicul Matthew Richard şi cu şapte sutimi pe americanul Luke Hobson (1'44''79).

Timpul obținut de David Popovici în finala de la 200 de metri liber nu l-a impresionat pe Radu Banciu.

"David Popovici a câștigat fără glorie finala la 200. El, dacă ar pleca așa cum termină, ar bate toate recordurile. Am văzut și în finala de la 200, ca și timp a fost cel mai slab rezultat din istoria modernă, victoria lui la 200 de metri. Niciodată nu s-a înotat atât de slab pe distanța asta. Asta ce înseamnă, că nu are adversari, sunt slabi ceilalți, iar el cu demarajul lui foarte lent reușește finalmente să câștige. Așa a făcut și ieri (n.r. - luni) a câștigat pe final, dar cu un rezultat lamentabil, față de ce s-ar putea obține", a spus Radu Banciu la Football All Inclusive.

Asearp, David Popovici și-a trecut în palmares și bronzul olimpic în priba de 100 de metri liber.

Ads