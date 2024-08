David Popovici: "Jos pălăria pentru chinez!" Declarații superbe ale campionului român după cursa de 100 de metri

David Popovici a declarat, miercuri noapte, după bronzul la 100 metri liber, că nu este deloc dezamăgit de locul trei, subliniind că la Jocurile de la Paris a dat tot ce a avut mai bun.

”Nu sunt absolut deloc dezamăgit, sunt mai liniştit şi poate un pic mai fericit decât după aur, pentru că acum mă pot relaxa. Atunci, chiar dacă am câştigat aur, eram cu gândul că trebuie să mă odihnesc foarte bine pentru că urma să am încă o probă olimpică.

Acum am terminat, pot să văd şi eu Parisul, pentru că sunt de atâtea zile aici şi nu am văzut nimic. Am fost doar baricadat în hotel şi pe drumuri şi în rest nimic.

Obiectivul meu adevărat ăsta a fost, pe bune, nu neapărat să mă distrez, dar să mă simt bine, pentru că atunci când ajungi la Jocurile olimpice este totul atât de tensionat că nu prea îţi mai arde de râsete şi distracţie.

Dar obiectivul meu principal a fost să îmi iasă cursele aşa cum le-am antrenat. Şi cred că m-am apropiat destul de tare. Şi faptul că am adunat şi două medalii mă face şi mai fericit. Sunt mai mult decât mulţumit având în vedere faptul că am dat tot ce puteam şi în plus nu am cum să nu fiu fericit. Având în vedere că nu aveam ce să fac mai mult, nici nu am de ce să fiu dezamăgit. În finala asta am dat tot ce aveam mai bun, este singurul lucru care contează, mai mult de atât nu aveam cum să fac”, a afirmat campionul român.

Popovici a explicat că este mai bun în a doua parte a cursei şi a adăugat că sportul uneori este crunt. ”Sunt mai bun pe a doua parte a cursei. Este pur şi simplu, aşa ştiu eu să înot. Nu sunt atât de înalt, atât de musculos, nu am o plecare de pe loc atât de puternică, nu sunt un sprinter pur sânge, dar am mai multă rezistenţă decât ei, fiind mai subţire să zicem şi de la antrenamentele pe care le-am făcut în fiecare zi uite că diferenţa s-a făcut la două sutimi, la o sutime.

Am fost la o sutime de locul doi, dar şi cel de pe locul 4 a fost la o sutime de mine. Ăsta este sportul, e crunt. Nu este cel mai bun timp din lume pentru mine, dar la Jocurile Olimpice vrei nu vrei este mai importantă poziţia.

Timpul chinezului este extraordinar nu am ce să zic, jos pălăria, şi a bătut cu mult recordul mondial. Bravo lui, asta înseamnă şi mai multă motivaţie pentru mine şi ceilalţi care am ieşit în spatele lui, înseamnă şi mai multă motivaţie să încercăm să îi venim de hac pe româneşte”, a declarat Popovici la zona mixtă..

Experienţa de la Paris a fost genială. ”Genial, mi-a plăcut foarte mult, Parisul m-a tratat foarte frumos. Abia aştept să îl vizitez. Am o zi şi ceva la dispoziţie pe lângă obligaţiile pe care le am poate o să reuşesc să mă strecor la un moment dat”.

David Popovici a câştigat, miercuri, medalia de bronz în proba de 100 m liber din cadrul competiţiei de înot de la Jocurile Olimpice. Pentru Popovici este a doua medalie la Paris, după aurul de la 200 m liber.

