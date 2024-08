Înotătorul chinez Pan Zhanle, campion olimpic la 100 de metri liber, în proba în care David Popovici s-a clasat pe trei, a oferit un interviu în țara natală în care a vorbit despre finala de la JO 2024.

Pan Zhanle a stabilit la Paris un nou record mondial la 100 de metri liber, 46,40 secunde, în condițiile în care vechea performanță, care îi aparținea, era de 46,80 secunde. Timpul din urmă a fost realizat în luna februarie, la Mondialul de la Doha, unde Pan Zhanle a doborât recordul mondial deținut de Popovici, 46,86.

„Când respiram pe partea stângă nu puteam să văd prima, a doua, a treia bandă când mă întorceam, mai ales pe David Popovici și Guiliano, care sunt înotători de top. Eram destul de nervos, am încercat să dau totul până la capăt pentru că nu îi puteam vedea până când nu ajungeam la final.

M-am relaxat abia când am atins marginea. Mi-am spus înainte de cursă că nu trebuie să am emoții sau presiune, că nu contează ceea ce am făcut înainte atât timp cât voi da tot ce pot”, a declarat Pan Zhanle pentru o televiziune din China.

