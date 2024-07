Reacția lui David Popovici, după ce a luat a doua medalie de la Jocurile OLimpice: ”Munceşti ani de zile şi cineva atinge cu o sutime înaintea ta”

David Popovici a declarat, miercuri seară, după ce a câştigat bronzul olimpic în proba de 100 de metri la Jocurile Olimpice de la Paris, că este foarte mândru de el şi că pentru “o sutime” în concurs – diferenţa dintre el şi al doilea clasat - sportivii muncesc ani de zile şi fac sacrificii nenumărate. Dublul medaliat olimpic a precizat că îi este recunoscător echipei sale.

”Sunt al treilea cel mai bun din lume la o probă, primul la altă probă, sunt extraordinar de bucuros… şi cât de strâns a fost şi acum! La locul doi am fost de-o sutime, iar locul patru a fost, de mine, tot la o sutime. M-am simţit un pic mai bine la cursa asta, în sensul că am reuşit să fiu mai calm şi mai controlat, dar a fost cu totul o experienţă foarte frumoasă. Mă bucur că am reuşit să nu mă culc pe-o ureche şi s-o las moale acum. Am dat în continuare tot ce aveam mai bun şi sunt foarte bucuros că am încheiat acest ciclu olimpic.

Cred că oamenii de acasă, nici măcar cei din tribună, cei mai mulţi, nu-şi dau seama cât poţi să munceşti pentru o sutime. Munceşti ani de zile, ani de zile şi cineva atinge cu o sutime înaintea ta. Alea două sutimi înseamnă antrenamente nelipsite, sacrificii nenumărate, o echipă foarte bună în jur. Le sunt recunoscător tuturor!”, a spus David Popovici pentru TVR.

La TVR Sport, el a mărturisit şi ce vrea să facă după ce şi-ia încheiat participarea la JO. “Sunt atât de bucuros şi liniştit încât nici nu ştiu ce o să fac. Vreau să vizitez Parisul, că văd Turnul Eiffel. Sunt foarte mândru de mine şi de toată lumea. Îi iubesc pe toţi cei care m-au susţinut şi m-au ajutat”.

