Victoria lui David Popovici la Jocurile Olimpice, contestată de englezi: ”Hoție! A atins-o primul”. Dovada contrarie FOTO

Britanicul Matthew Richards a fost extrem de aproape de a câştiga medalia de aur la 200 metri liber la Jocurile Olimpice, dar David Popovici s-a impus cu doar două sutimi în faţa sa, în proba de luni seară, declanșând pe rețelele sociale furia fanilor englezi.

Declarându-se extrem de frustrat de acest rezultat, Richards a promis să-şi ia revanşa în faţa românului la 100 metri liber. Deşi s-a grăbit să-l felicite pe Popovici, Richards a spus că argintul agonizant de luni seară ”a pus paie pe foc”. ”Popovici să fie sigur că voi încerca să mă revanşez”, a declarat Richards, conform BBC.

Popovici şi Richards s-au calificat, marţi dimineaţă, în semifinale la 100 metri liber, românul cu al treilea timp din serii, iar bitanicul cu al 13-lea.

În același timp, unii dintre fanii britanicului Richards au susținut pe rețelele sociale că adevăratul câștigător n-ar fi David Popovici.

Iată câteva dintre reacțiile apărute în spațiul virtual, conform Fanatik.ro:

“Hotie! A fost înșelat în ochii mei, a câștigat cursa”

“A atins-o primul, așa că Dumnezeu știe cum a câștigat celălalt”.

“De fapt, a câștigat, dar nu a apăsat suficient de tare”.

“Nu înțeleg asta. De fapt, poți atinge primul, dar presiunea mâinii pe tablă contează.Este corect?”

În același timp, pe rețeaua X au apărut dovezi ale faptului că David Popovici a atins primul linia de sosire, după cum se poate vedea mai jos.

Found it. You can see Popovici touches JUST before Richards. Thus the .02 difference in their times. The winner is determined by who touches the pad first meaning their clock stops before the next person who touches. Touch pads cannot be rigged pic.twitter.com/L2e5el44Z1