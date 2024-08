Mihai Covaliu, alături de ultimii sportivi români ce s-au întors de la Paris: ”Rezultatele puteau fi și mai bune”

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat, luni, că rezultatele obţinute de tricolori la Jocurile Olimpice de la Paris oferă încredere pentru viitor.

”Ne bucurăm că am ajuns acasă, avem rezultate foarte bune, care puteau fi şi mai bune. Am avut locuri 4 care puteau fi medalii şi medalii de argint care puteau fi de aur. Locul pe care România l-a ocupat în clasamentul pe naţiuni, poziţia 23, ne dă încredere că ceea ce am început şi construit până acum stă pe o bază solidă. Canotajul a confirmat, aveam aşteptările cele mai mari. Merită aplauze. Felicitări nataţiei, am văzut acolo că există un foarte mare potenţial şi într-adevăr este nevoie de infrastructură. La haltere există potenţial, fetele sunt tinere, sunt pe un drum bun”, a declarat Covaliu, la aeroportul Henri Coandă.

El a vorbit și despre situația finalei feminine de gimnastică la sol. Ana Maria Bărbosu va intra în curând în posesia medaliei de bronz la sol, după Jocurile Olimpice de la Paris.

”Mă bucur că gimnastica a fost după 12 ani în finala olimpică. Gimnastele noastre s-au întrecut de la egal la egal cu cele mai bune din lume. Medalia pe care în cele din urmă România a primit-o este pe deplin meritată. Va ajunge foarte curând în România şi sportiva va intra în posesia ei. Există câteva discuţii, le vom gestiona alături de Federaţia Română de Gimnastică”, a declarat Covaliu.

Federaţia Americană de Gimnastică a depus duminică la Tribunalul de Arbitraj Sportiv probe video care, în opinia sa, dovedesc că Jordan Chiles ar trebui să păstreze medalia de bronz la gimnastică, în proba de sol, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Ads

Dovezile suplimentare au fost prezentate de USA Gymnastics la o zi după ce TAS s-a pronunţat în favoarea unui apel al Anei Bărbosu, căreia îi revine astfel medalia de bronz. Lui Chiles i s-a cerut să returneze medalia.

Bărbosu şi echipa sa au apelat la TAS susţinând că o contestaţie depusă de antrenoarea lui Chiles, Cecile Landi, cu privire la rezultatele probei a fost făcută după termenul de un minut şi că americancei nu ar trebui să i se acorde nota de 13,766 care a propulsat-o pe locul al treilea.

Dar USA Gymnastics a precizat că a furnizat TAS imagini video care nu au fost disponibile organismului de conducere înainte de decizia tribunalului.

Federaţia Internaţională de Gimnastică a confirmat, sâmbătă seară, că Ana Maria Bărbosu primeşte medalia de bronz în concursul de sol de la Jocurile Olimpice, ca urmare a deciziei Diviziei Ad Hoc a TAS. TAS a admis doar contestaţia gimnastei Ana Maria Bărbosu, nu şi a Sabrinei Voinea.

Ultima parte a delegaţiei României prezentă la Jocurile Olimpice de la Paris a revenit în ţară luni.

România a câştigat nouă medalii la Paris 2024.

Ads