Dezamăgire după eliminarea României de la tenis de masă: ”Nu am venit doar să participăm”

Elizabeta Samara a afirmat, luni, după ce echipa României a pierdut în optimi cu India în turneul de tenis de masă de la Jocurile Olimpice de la Paris, că regretă eliminarea, având în vedere că existau şanse bune pentru medalie.

"Noi am încercat la dublu să jucăm cât s-a putut, dar nu am jucat de foarte mult timp împreună. Ce pot să zic, sunt dezamăgită. Pentru că în general la echipe sunt şansele cele mai mari. Nouă nu ne-a ieşit astăzi. Nu ne-a ieşit unul din primele două meciuri. Noi considerăm că am dat totul din noi, dar trebuia să ne iasă un meci acolo sus, ca să putem avem şanse", a afirmat Samara.

"Când vii cu un scop, când eşti cap de serie numărul 4, nu vii doar să participi. Pentru asta am luptat trei ani de zile, pentru echipă. Să ajungi cât mai sus individual, să capeţi punctajele individual, să poţi ajunge cap de serie la Jocuri. Noi am sperat că din două meciuri să iasă unul, să pot să intru eu la 1-1. Pentru că la 2-0 se ştia. Eu când am văzut că este scorul 2-0 am încercat să remontez, dar la 2-2 nu poţi spune că eram într-un dezavantaj, dar ea este o jucătoare experimentată, foarte bună. Asta a fost", a completat ea.

Echipa feminină de tenis a României a fost învinsă de India cu scorul de 3-2, luni, în optimile de finală şi a încheiat astfel participarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

Tricolorele au început cu stângul şi au pierdut primele două meciuri, apoi au revenit şi au restabilit egalitatea (2-2), dar s-au înclinat în meciul decisiv.

Partida inaugurală, cea de dublu, a fost pierdută cu 0-3 (9-11, 10-12, 7-11) de Adina Diaconu şi Elizabeta Samara în faţa perechii Archana Girish Kamath/Sreeja Akula.

Surpriza neplăcută a fost înfrângerea suferită de Bernadette Szocs în duelul cu Manika Batra, scor 0-3 (5-11, 7-11, 7-11).

Samara a adus primul punct al tricolorelor, după 3-2 (8-11, 11-4, 7-11, 11-6, 11-8) cu Sreeja Akula, apoi Bernadette Szocs a învins-o pe Archana Girish Kamath cu 3-1 (11-5, 8-11, 11-7, 11-9).

În meciul decisiv, Manika Batra, cea mai bună jucătoare indiană, a învins-o pe Adina Diaconu cu 3-0 (11-5, 11-9, 11-9).

Echipa României, care va încheia pe locul 9, a ocupat locul 5 la Tokyo, 7 la Beijing 2008 şi 9 la Rio de Janeiro 2016.

