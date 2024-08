Finiș memorabil la atletism: "Opriți-vă din ce faceți acum și uitați-vă la asta!" Americanii nu își revin după ce au fost învinși de "Mickey Mouse" VIDEO

Olanda, în formula Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink, Femke Bol, a câştigat ştafetă mixtă 4x400 m, sâmbătă seara, la Jocurile Olimpice de la Paris, într-o probă aflată doar pentru a doua oară în programul olimpic al atletismului, relatează AFP

Olandezii au fost înregistraţi în 3 min 07 sec 43/100, după o revenire remarcabilă a vedetei Femke Bol în ultimul schimb.

Pe locul secund s-a clasat echipa Statelor Unite (Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon, Kaylyn Brown), în 3 min 07 sec 74/100, podiumul fiind completat de britanici (Samuel Reardon, Laviai Nielsen, Alex Haydock-Wilson, Amber Anning), în 3 min 08 sec 01/100.

Franţa a terminat pe locul al cincilea, dar a fost descalificată.

Femke Bol şi-a trecut în palmares un prim titlu olimpic la Paris, din cele trei pe care le vizează, celelalte fiind la 400 m garduri şi ştafetă 4x400 m. "Opriți-vă din ce faceți acum și uitați-vă la acest finiș", au scris fanii pe X. Americanii au discutat despre vocea atletei: "Ne-a bătut Mickey Mouse!".

Americanii, care sunt campionii mondiali en titre şi sunt medaliaţi cu bronz olimpic la Tokyo, în 2021, au doborât recordul mondial în serii, dar au eşuat în finală.

Clasamentul final al probei de ştafetă mixtă 4x400 m

1. Olanda (Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink, Femke Bol) 3:07.43

2. SUA (Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon, Kaylyn Brown) 3:07.74

3. Marea Britanie (Samuel Reardon, Laviai Nielsen, Alex Haydock-Wilson, Amber Anning) 3:08.01

4. Belgia (Alexander Doom, Helena Ponette, Jonathan Sacoor, Naomi van den Broeck) 3:09.36

5. Jamaica (Reheem Hayles, Junelle Bromfield, Zandrion Barnes, Stephenie Ann McPherson) 3:11.67

6. Italia (Luca Sito, Giancarla Trevisan, Edoardo Scotti, Alice Mangione) 3:11.84

7. Polonia (Maksymilian Szwed, Justyna Swiety-Ersetic, Karol Zalewski, Alicja Wrona-Kutrzepa) 3:12.39

8. Franţa (Muhammad Abdallah Kounta, Louise Maraval, Fabrisio Saidy, Amandine Brossier) descalificată

