Ana Maria Bărbosu a pierdut medialia la bronz în finala la sol de la Jocurile Olimpice după o contestație depusă de americanca Jordan Chiles.

Inițial, arbitrii i-au acordat lui Chiles 13.666, notă care o trimitea pe locul al cincilea, în urma Anei Bărbosu și Sabrinei Voinea.

O contestație depusă de antrenorii SUA a fost acceptată, iar Jordan Chiles a primit 13.766 și a urcat pe podium.

"Acest proces implică o cerere verbală și scrisă, plus o taxă de 300 USD (care este returnată dacă solicitarea este corectă). Dacă o gimnastă simte că scorul ei nu reflectă cu exactitate exercițiile pe care le-a avut în rutina ei, ea poate trimite o solicitare de revizuire. Există și un risc, deoarece o astfel de cerere poate duce, de asemenea, la scăderea unui scor de către juriu, dar Chiles nu a avut nimic de pierdut, având în vedere că a fost ultima concurentă din finală, iar scorul ei inițial a plasat-o pe locul cinci", scrie NY times.

"Ea nu a primit punctajul întreg pentru elementul tour jete full, dar antrenorii ei au simțit că în concursul de luni ea l-a efectuat cum trebuie. După o scurtă deliberare, arbitrii au fost de acord. Creditând-o pe Chiles pentru acest salt, i-au ridicat și scorul de dificultate, ceea ce i-a mărit scorul general la 13.766. A fost suficient de mare pentru a o depăși pe românca Ana Bărbosu, care a avut un 13.700".

Antrenoarea SUA recunoaște: "Nu am avut nimic de pierdut, am zis să încercăm. Nu credeam că o să-i modifice nota, dar am auzit cum a țipat toată lumea""

Ads