Novak Djokovic a scris doar șase cuvinte pe rețelele sociale după victoria magnifică din finala olimpică

Novak Djokovic, în vârstă de 37 de ani, s-a impus în faţa tânărului sportiv spaniol Carlos Alcaraz în vârstă de 21 de ani cu scorul de 7-6 (3), 7-6 (2), în aproape trei ore.

Novk Djokovic a oferit cea mai bună prestaţie a sa din sezonul 2024 în finala împotriva lui Carlos Alcaraz. Novak Djokovic a trecut prin două tie-break-uri, inclusiv într-un prim set epic de 94 de minute, pentru a-şi asigura victoria împotriva marelui său rival şi a deveni campion olimpic la doar opt săptămâni şi jumătate după ce a suferit o operaţie de menisc la piciorul drept.

Cu victoria sa de pe Terenul Philippe-Chatrier, Djokovic şi-a îndeplinit un obiectiv pe care şi-l dorea de mult timp, acela de a obţine singurul trofeu important din tenisul de simplu care i-a scăpat atât de mult timp.

"Srbijo, Uspeli smo! Volim vas, Nole ❤️ 🥇" (Dragă Serbia, am reușit! Cu drag, Nole!), a scris sârbul pe X.

