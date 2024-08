Autogol de cascadorii râsului la Jocurile Olimpice: "Fani ai Spaniei, să nu vă uitați la asta!" VIDEO

Campioana mondială Spania a pierdut meciul cu Brazilia din semifinala feminină a Jocurilor Olimpice și a rămas să se lupte pentru medalia de bronz în competiția de fotbal.

Reprezentativa Braziliei s-a calificat în finala turneului olimpic de fotbal feminin după ce a învins Spania, cu scorul de 4-2, marţi, la Marsilia, şi va înfrunta Statele Unite, echipă care a învins Germania cu 1-0 în cealaltă semifinală.

Graţie autogolului lui Irene Paredes (6) şi golurilor marcate de Gabi Portilho (45+4), Adriana (71) şi Kerolin (90+1), braziliencele vor întâlni Statele Unite pentru a treia oară într-o finală olimpică, după ce au pierdut în 2004 şi 2008.

Pentru Spania a înscris Salma Paralluelo (85, 90+12),

Brazilia şi SUA se vor întâlni în finală, sâmbătă, pe arena Parc des Princes.

Vineri, la Lyon, Spania şi Germania se vor înfrunta pentru medalia de bronz.

Revenind la meciul dintre Brazilia și Spania, sud-americancele au deschis scorul după un autogol hilar marcat de iberice. Portarul Cata Coll a încercat să degajeze balonul, iar mingea s-a lovit direct de Irene Paredes.

"Fani ai Spaniei, nu vă uitați la asta!", a scris contul de X al EuroSport în dreptul imaginilor.

Spanish football fans look away now 😬

Not the way you'd want your Olympic semi-final to begin...#Paris2024 pic.twitter.com/kyMKqBqEhx