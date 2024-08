Cine e campionul olimpic internat în spital înaintea debutului la JO 2024: ”Nu poate fi adevărat!”

Atletul italian Gianmarco Tamberi, campion olimpic şi mondial la săritura în înălţime, a fost internat în spital, fiind suspectat că are o piatră la rinichi, înaintea debutului său la Jocurile de la Paris, programat miercuri pe Stade de France, informează DPA.

Tamberi, în vârstă de 32 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu el însuşi pe un pat de spital, însoţită de textul: "Incredibil.... acest lucru nu poate fi adevărat".

"Ieri, la două ore două ce am scris 'O merit' pe reţelele de socializare, am simţit o durere cruntă la spate. ER (camera de urgenţă), CT, ecografie, analiză de sânge... probabil piatră la rinichi. Şi acum mă aflu, cu trei zile înainte de evenimentul pentru care am sacrificat totul, întins pe pat, neputincios, cu febră 38,8", a adăugat italianul.

Gianmarco Tamberi a împărţit aurul la Tokyo, în 2021, cu Mutaz Essa Barshim din Qatar, după ce amândoi s-au hotărât să nu dispute un baraj pentru aur, în condiţiile în care se aflau la egalitate. Tamberi a câştigat anul trecut şi titlul mondial la înălţime.

"Tot ce pot să fac este să aştept şi să mă rog", a spus el. "Un singur lucru este sigur. Nu ştiu cum voi ajunge acolo, dar voi fi acolo pe acea platformă şi îmi voi da sufletul până la ultima săritură, indiferent care va fi starea mea", a adăugat italianul.

Calificările probei masculine de săritură în înălţime sunt programate miercuri, în timp ce finala va avea loc sâmbătă.

Taberi a participat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, în calitate de portdrapel al delegaţiei ţării sale, iar apoi a revenit în Italia. El trebuia să plece din nou spre capitala Franţei în cursul zilei de duminică, însă problemele medicale i-au amânat călătoria.

