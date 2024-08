El e antrenorul român care "s-a luat de piept" cu Franța și a câștigat! Meci dramatic la Jocurile Olimpice

Un meci incredibil a avut loc în competiția de volei de la Jocurile Olimpice. Cu Gianni Crețu antrenor, Slovenia a făcut un meci mare cu Franța.

Naționala de volei masculin a Sloveniei s-a calificat în premieră la Jocurile Olimpice și echipa antrenată de românul Gianni Crețu face un turneu memorabil.

După victorii cu Serbia și Canada, Slovenia a câștigat un meci dramatic contra Franței, campioana olimpică en-titre, în fața unei arene înțesate de suporteri ai gazdelor.

Slovenia a condus cu 2-0 la seturi și a ratat trei mingi de meci în setul al treilea, dar a reușit în cele din urmă să se impună în cinci seturi: 25-20, 25-23, 25-27, 22-25, 15-11.

Echipa slovenă a câștigat Grupa A, iar Franța a terminat pe doi.

Și Slovenia, și Franța, erau deja calificate în sferturi, însă acum naționala antrenată de Gianni Crețu (55 de ani) poate beneficia de un culoar mai bun.

What a match! 🏐🔥🤯

Slovenia 🇸🇮 beats France 🇫🇷 again in 5 sets to top Pool A at the #Paris2024 Olympics 🏐🔥

Both European teams have qualified for the Quarterfinals 🇪🇺💪#cev #olympics #europeanvolleyball #volleyball pic.twitter.com/qT0p0LfKc9