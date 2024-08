Gimnasta americană care "i-a furat" bronzul româncei în finala de la sol, replică pentru Nadia Comăneci

La doar un minut după ce Ana Bărbosu a câștigat medalia de bronz, o contestație făcută de sportiva americană Jordan Chiles a fost admisă, iar aceasta a trecut pe locul 3, cu 13.766 puncte, depășindu-le pe Ana și Sabrina, ambele la egalitate, cu punctajul 13.700.

Nadia Comăneci a reacționat pe X: "Nu-mi vine să cred că ne jucăm în modul acesta cu sănătatea mintală și cu emoțiile sportivilor.. hai să le protejăm".

Nadia Comăneci s-a referit la clipele prin care a trecut Ana Bărbosu, de la extaz la agonie în mai puțin de 60 de secunde.

Aceste comentarii au stârnit multă emoție și mulți s-au îndreptat împotriva americancei Chiles. Gimnasta în vârstă de 23 de ani a ripostat cu un mesaj propriu pe rețeaua X. Athlon Sport scrie că a fost un mesaj țintit către Nadia Comăneci.

"Este amuzant cum oamenii nu pot fi niciodată fericiți pentru cineva...", a scris Jordan Chiles.

it’s funny how people can still never be happy for someone…