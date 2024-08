Americanca Jordan Chiles, în stare de șoc după ce românca a revenit pe podium la gimnastică: ”Pentru binele sănătății mele...”

Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz la sol, la Jocurile Olimpice de la Paris, să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, în urma memoriilor făcute de Federaţia Română de Gimnastică şi de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, a anunţat sâmbătă, 10 august, FRG pe pagina sa de Facebook.

În urma acestei decizii, Ana Maria Bărbosu a obţinut medalia de bronz la sol, în timp ce Sabrina Maneca Voinea a încheiat competiţia pe locul 4.

Memoriul depus de FRG şi Sabrina Maneca Voinea a fost respins.

"Federaţia Română de Gimnastică, reprezentată de societatea de avocatura specializata in dreptul sportului, Gherdan şi Asociaţii SCA, prin avocatul coordonator Sabin Gherdan şi avocaţii Călina Tejan şi Raul Ştefan Celmare, după un efort colectiv de cinci zile şi patru nopţi, vă comunică dispozitivele şedinţei TAS în speţa: FRG, Bărbosu vs. Federaţia Internaţională de Gimnastică: 1. Cererea înregistrată de către Ana Maria Bărbosu este parţial admisă. 2. Contestaţia formulată de către Jordan Chiles a fost depusă peste termenul de 1 minut prevăzut de art. 8.5 din Regulamentul Tehnic FIG şi este determinată ca fiind fără efect. 3. Scorul iniţial de 13,666 acordat atletei Jordan Chiles în finală este reinstituit. 4. Federaţia Internaţională de Gimnastică va determina clasamentul finalei şi va acorda medaliile în concordanţă cu decizia de mai sus. 5. Alte solicitări sunt respinse. FRG, Voinea vs. Federaţia Internaţională de Gimnastică: 1. Cererea înregistrată de FRG şi Sabrina Maneca Voinea este respinsă'', se arată în comunicat.

Pe 5 august, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă.

Medalia de aur a fost cucerită de brazilianca Rebeca Andrade, notată cu 14,166, în timp ce argintul a revenit americancei Simone Biles (14,133).

În urma deciziei TAS, Ana Maria Bărbosu încheie pe 3, cu 13,700, Sabrina Maneca-Voinea ocupă locul 4, cu 13,700, iar americanca Jordan Chiles va ocupa locul 5, cu 13,666.

Ca o primă reacție după ce a fost deposedată de medalie, americanca Jordan Chiles a postat un mesaj pe Instagram.

„Îmi iau acest timp pentru a mă retrage de pe rețelele sociale pentru binele sănătății mele mintale. Vă mulțumesc”, a precizat americanca.

