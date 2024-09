Jordan Chiles, gimnasta americancă împlicată în scandalul medaliei de la JO: "M-a făcut grasă. A spus că arăt ca o gogoaşă"

Gimnasta Jordan Chiles, emoţionată, a vorbit, miercuri, despre cum a afectat-o controversa în jurul medaliei sale de bronz de la sol la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, relatează CNN.

Gimnasta americană Chiles a fost deposedată de prima sa medalie olimpică individuală după ce echipa de gimnastică a României a contestat decizia de revizuire a punctajului său final la exerciţiul la sol la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

În cele din urmǎ, TAS a admis contestaţia, ceea ce a însemnat cǎ medalia de bronz a starului american a revenit româncei Ana Bǎrbosu.

Miercuri, Chiles a declarat cǎ întregul calvar a afectat-o profund.

„Cel mai mare lucru care mi-a fost luat a fost recunoaşterea a ceea ce am fost. Nu doar a sportului meu, ci a persoanei care sunt”, a declarat ea la summitul Forbes Power Women, părând emoţionată pe alocuri.

Ea a fost aplaudată de spectatorii prezenţi.

„Pentru mine, tot ce s-a întâmplat, nu este vorba despre medalie. Este vorba despre culoarea pielii mele. Este vorba despre faptul că au existat lucruri care au condus la această poziţie de a fi un atlet. Şi am simţit că totul a fost golit. Am simţit că atunci când m-am întors în 2018, unde mi-am pierdut dragostea pentru sport, am pierdut-o din nou. ... Simt că am fost cu adevărat lăsată în întuneric”, a spus ea.

CNN a contactat Comitetul Internaţional Olimpic, Federaţia Internaţională de Gimnastică şi TAS pentru a comenta comentariile lui Chiles.

Chiles a spus că a avut un antrenor care a abuzat-o emoţional şi verbal în 2018. Ea a explicat că „nu a avut capacitatea de a-mi folosi vocea sau de a fi auzită”, adăugând că situaţia de la Jocurile Olimpice i-a readus în minte emoţii similare.

Chiles a vorbit anterior despre antrenorul ei abuziv, dar nu l-a numit niciodată. Chiles a vorbit despre „impactul uriaş asupra sănătăţii [ei] mentale” pe care l-au avut comentariile antrenoarei, când s-a gândit să renunţe la gimnastică.

„M-a făcut grasă. A spus că arăt ca o gogoaşă. Oamenii mă întrebau: 'Oh, mănânci asta astăzi.' Şi e ca şi cum, „Ei bine, eu nu mănânc pentru că tocmai ai declanşat ceva în creierul meu”. Şi a fost foarte, foarte greu pentru mine”, le-a spus Chiles lui Taraji P. Henson şi Tracie Jade la emisiunea «Peace of Mind with Taraji» în 2021.

„Pentru că am fost doar ca, 'Acest lucru este ridicol. Cum ar fi, ce mi-am făcut? Dar mă şi bucuram în acelaşi timp. Deci a fost ca şi cum jumătate din creierul meu îmi spunea un lucru, iar jumătate din creierul meu îmi spunea altul”, spunea ea.

Chiles a primit medalia de bronz la proba feminină la sol la Jocurile Olimpice din 2024, în august, după ce antrenorii săi au contestat punctajul iniţial, care o plasase pe locul cinci. Victoria a fost istorică - fiind pentru prima dată când toate cele trei poziţii de pe podiumul olimpic au fost ocupate de femei de culoare. Într-o demonstraţie remarcabilă de sportivitate, Chiles a sugerat ca ea şi medaliata cu argint Simone Biles să se încline în faţa braziliencei Rebeca Andrade, care a câştigat aurul. Mişcarea a fost surprinsă într-o fotografie iconică care a intrat imediat în istoria sportului.

Federaţia Română de Gimnastică a depus o contestaţie oficială la TAS pentru a revizui circumstanţele în jurul deciziei de a revizui punctajul lui Chiles, sugerând că contestaţia din partea echipei SUA a venit la patru secunde după termenul de un minut permis antrenorilor.

TAS a decis sǎ susţină contestaţia şi s-a anunţat ulterior cǎ medalia de bronz va fi acordatǎ româncei Bǎrbosu.

Atât Comitetul Olimpic şi Paralimpic al SUA (USOPC), cât şi USA Gymnastics (USAG) au declarat că vor face apel la decizie, susţinând totodată că TAS a trimis iniţial „comunicări cruciale” la adrese de e-mail greşite şi, prin urmare, părţile nu s-au putut pregăti corespunzător pentru audiere.

„Nimeni nu a ascultat faptul că există lucruri pe care le avem în vigoare ... Ei au vrut ca totul să fie despre Jocurile Olimpice şi despre asta şi asta”, a declarat Chiles miercuri. „Este o imagine. Dar eu fac istorie şi voi continua mereu să fac istorie. Este ceva ce am făcut pe bună dreptate. Am respectat regulile. Antrenorul meu a respectat regulile. Am făcut tot ceea ce a fost total, complet corect. Aşadar, faptul că am fost lăsată în întuneric este ceva ce simt că au luat totul şi au încercat să pună numele de „gimnastică” în faţa ei.”

USAG şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la faptul că Dr. Hamid G. Gharavi, care a reprezentat România în cazuri anterioare de arbitraj, prezidează panelul TAS.

TAS afirmă că niciuna dintre părţile implicate nu s-a opus numirii lui Gharavi în comisie, însă USAG susţine că nu a fost niciodată informată cu privire la legăturile sale cu România.

