Mama Sabrinei Voinea confirmă retragerea din gimnastică a fiicei sale, după scandalul de la JO 2024: ”Mi-e scârbă, eu nu vreau să mor în sală”

Camelia Voinea, mama şi antrenoarea gimnastei Sabrina Voinea, a confirmat faptul că intenționează să-și retragă fiica din gimnastică, în urma scandalului de la Jocurile Olimpice.

Camelia Voinea a transmis luni un mesaj, cu capturi video alăturate, pentru a dovedi că în finala olimpică de la sol fiica sa nu a ieşit din spaţiul de concurs, aşa cum ar fi justificat arbitrele penalizarea de o zecime la notare. Sabrina Voinea a încheiat pe locul 5, iar contestaţia sa nu a fost acceptată.

”Sabrina nu a ieşit din covor la nici o linie acrobatică, sunt toate aici (n.r. - capturi video de la finalul liniilor acrobatice), merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toţi cei care ne-aţi susţinut. Atât am putut suporta!”, a fost mesajul Cameliei Voinea.

Într-o declarație pentru Gsp.ro, Camelia Voinea a revenit asupra subiectului, confirmând că intenționează să se retragă din gimnastică, alături de Sabrina.

„Vorbesc serios, nici nu mai vrea să mai aud de gimnastică, sunt foarte supărată. Am stat doi ani în București și numai noi știm peste câte am trecut. Dar să-i ia medalia de la gât Sabrinei este prea mult. Nici ea nu este bine. Am vorbit și mi-a spus că orice decid, ea mă urmează”, a spus Camelia Voinea, vicecampioană olimpică la Seul, în 1988.

Ads

”Știu că arbitrele au CV, dar nu poți să dai așa într-un copil de 17 ani. Așteptăm explicații, pentru că era clar medalie. Am toate filmările, toate fotografiile, de la toate diagonalele, și la plecare, și la aterizare, iar în toate Sabrina este cu o talpă în interiorul covorului.

Le-am și postat, să le vadă toată lumea. Am trimis argumentele mele, nimeni nu are nicio explicație. Nici Nadiei nu știau ce să-i răspundă, dar ne-au respins contestația. Nadia i-a scris președintelui federației internaționale și i-a cerut explicații.

Am vorbit și cu Anca Grigoraș, care era la București, și mi-a zis că o să caute explicații, dar nu m-a mai sunat. Vedem ce face federația, dar noi am venit aici fără arbitri, nu ne ajută nimeni, nu are cine să ne apere drepturile. Mi-e scârbă de ce am trăit, eu nu vreau să mor în sală”, a completat Camelia Voinea.

Ads