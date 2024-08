Surpriză mare la Jocurile Olimpice: Iga Swiatek, învinsă în semifinale!

Rezultat uimitor în semifinalele probei olimpice de tenis. Liderul WTA Iga Swiatek a fost învinsă în semifinale.

Qinwen Zheng, locul 7 WTA, a șasea favorită a turneului olimpic, a învins-o pe marea favorită Iga Swiatek în semifinalele turneului olimpic de tenis.

A fost 6-2, 7-5 pentru sportiva din China, care a produs o mare surpriză pe arena Philippe Chatrier, locul favorit al polonezei, de patru ori campioană la Roland Garros.

Zheng va lupta pentru medalia de aur cu învingătoarea din partida Donna Vekic (Croația) - Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia).

Swiatek va juca pentru bronz cu învinsa din meciul menționat.

Qinwen Zheng becomes the 1st Chinese player in history to reach the final of the Olympics in singles.

No man or woman has ever done it before today.

Megastar in the making.

🇨🇳❤️🇨🇳 pic.twitter.com/24f1WkwBcz