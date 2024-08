Ion Țiriac l-a sunat pe Djokovic după aurul de la Paris. Ce a putut să îi spună sârbului

Pentru prima dată în ilustra lui carieră, Novak Djokovic a reușit să câștige medalia de aur la Jocurile Olimpice.

Era singurul mare titlu care-i mai lipsea din palmares, iar Djokovic i-a învins pe spaniolii Nadal și Alcaraz în drumul spre medalia de aur.

La puțin timp după triumful de la Paris, Djokovic a fost sunat de magnatul român Ion Țiriac.

”Copilul Djokovic se antrena în România la începuturile lui. Făcea 80 de kilometri pe zi pentru că la Belgrad era prea scump, venea cu părinții lui.

I-am dat invitație de două ori pentru turneul de la București. Îl cunosc foarte bine. E o persoană bună.

Pe lângă asta, l-am sunat după victoria de la Jocurile Olimpice de la Paris și i-am spus Om tânăr, jucător bătrân. Am profitat de șansă și am pus și un pariu cu el, dar nu îți pot spune ce pariu, din păcate (n.r. râde)”, a declarat Ion Țiriac, pentru We Love Tennis.

